Festival maintenu à Cully – Lavaux Classic se recentre au bord du lac Annulée en juin, la manifestation revit, différemment, du 10 au 13 septembre sous l’appellation «En transat et goguette». Matthieu Chenal

L’an dernier, Lavaux Classic déroulait sa programmation OFF au bord de l’eau. L’édition 2020 reprend l’idée des transats sur la place d’Armes de Cully, mais à l’abri sous une tente. Anne-Laure Lechat

Au final, ce sera l’un des rares festivals vaudois de musique classique à avoir résisté à l’hécatombe. Programmé comme chaque année en juin, longtemps maintenu, Lavaux Classic avait finalement dû céder sous les coups de boutoir du coronavirus, tout en se réservant une sortie de secours à la fin de l’été. Cette solution aura été la bonne, avec une manifestation concentrée sur quatre jours, du 10 au 13 septembre, qui conserve l’essentiel de la programmation de juin et qui se tiendra finalement sur un seul lieu, sous une tente éphémère au bord du lac, à Cully. Lavaux Classic renforce ainsi sa mue en cours qui vise à déployer la manifestation sur plusieurs moments clés dans l’année, en lien avec le cycle de croissance de la vigne. En cette année 2020, c’est donc la période des vendanges qui vivra la plus grande extraction de jus musicaux!

«Très vite, nous avons compris que ce ne serait ni souhaitable ni possible de jouer au Temple» Floriane Cottet, directrice artistique

Mais il a fallu jongler pour en arriver là! Car lors du début du confinement, si le Cully Jazz devait se sacrifier très vite, l’espoir d’un maintien du Lavaux Classic à ses dates de juin a longtemps perduré. Finalement, l’équipe d’organisation a dû aussi se résoudre à rendre les armes. La directrice artistique Floriane Cottet, entrée en fonction juste après l’édition 2019, détaille les rebondissements vécus par elle et son équipe depuis quelques mois: «C’était un puzzle compliqué et en même temps un branle-bas de combat, car la situation changeait de jour en jour. La question a été de savoir si on pouvait reporter à l’identique à la fin de l’été. Mais très vite, nous avons compris que ce ne serait ni souhaitable ni possible de jouer au Temple, ou de s’entasser dans le caveau Potterat. Nous ne voulions pas d’un festival anxiogène où tout le monde est masqué.»

Une tente sur la place d’Armes

Floriane Cottet souligne par ailleurs que cette période d’incertitude extrême a été aussi riche d’interactions avec d’autres acteurs culturels: «Nous avons beaucoup discuté avec les festivals de Suisse romande, pour imaginer les solutions viables qui pouvaient se mettre en place. Notre programmation porte la marque de ces échanges.» La nécessité d’un lieu unique, pour mieux gérer les flux, et en partie en plein air, s’est imposée. Or la tente sur la place d’Armes à Cully avait de toute manière été prévue pour un concert avec le Sinfonietta. Que ce projet soit suspendu pour le moment n’empêche pas la tente de voir le jour, qui sera le cœur névralgique du festival. «Comme pour certains concerts du festival OFF de l’an dernier, nous conserverons sous cette tente quelques rangs de transats, mais aussi des tables qui réuniront les personnes d’une même famille. L’idée étant de privilégier la convivialité avant l’acoustique.»

Côté programmation, mis à part certaines incompatibilités de calendrier, de préparation (lire encadré) ou de budget, Floriane Cottet est soulagée d’avoir pu reporter la plupart des artistes engagés. Le jeune violoncelliste Bruno Philippe ouvrira les feux le 10 septembre, suivi par le contre-ténor Rémy Brès-Feuillet et Yoann Pourre au piano. Le Trio Sora (11 septembre), le Sirba Octet (sa 12), le «Rite» du dimanche matin par Fabien Sevilla à la contrebasse ou encore le spectacle «Trois hommes sur un radeau» imaginé par Sergio Belluz et Brigitte Balleys (di 13) sont conservés, la Journée des familles et le spectacle jeune public du dimanche après-midi aussi. C’est sur le versant festival OFF que l’offre a le plus souffert, par manque de lieux et de plages horaires.

De nouvelles propositions font cependant leur apparition, comme une scène ouverte au Cully Jazz avec Baiju Bhatt (sa 12) ou le violoniste viennois Christoph Koncz (di 12). «Nous programmons aussi le vendredi un quatuor avec piano inédit avec des musiciens présents en Suisse romande. On y retrouve la violoniste Alexandra Conunova, l’altiste Mathieu Herzog, la pianiste Audrey Vigoureux et mon frère Lionel Cottet au violoncelle.»