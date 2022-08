Rivaz, le 26 juillet 2022. Wine and Ride est une proposition oenotouristique née en Argentine, qui existe désormais à Lavaux. Anna Lombari et Guillaume Chièze proposent des balades à vélo, à la rencontre des vignerons, producteurs et artisans locaux sur un parcours de 40 km. 24HEURES/Chantal Dervey

Chantal Dervey