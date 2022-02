Cantonales 2022 – Les enjeux régionaux 7/10 – Lavaux-Oron s’attend à une poussée verte

Dans le district, seuls deux sortants (PLR) ne se représentent pas. Verts et Vert’libéraux visent un siège supplémentaire.

Des ajustements mais pas de bouleversement. D’après les observateurs, l’élection au Grand Conseil dans le district Lavaux-Oron ne devrait pas déboucher sur un grand chamboulement.

Le jeu s’annonce serré. «Ça se jouera probablement à un siège, avance une candidate. Qui le prendra, et au détriment de qui? Il est extrêmement compliqué de faire des prévisions et de cerner qui seront les perdants et les gagnants.»

Liste PLR solide

La vague verte va-t-elle se renforcer ou se briser? Les Verts (deux sièges) veulent réussir là où ils ont échoué en 2017 et en conquérir un de plus. Même ambition du côté des Vert’libéraux (un siège actuellement). Il est vrai que les deux partis ont le vent en poupe. Lors des dernières élections communales, les Verts ont d’ailleurs accru leur visibilité en présentant une liste, pour la première fois, dans plusieurs localités du district sous le régime du scrutin proportionnel.