L’invitée - Lavaux possède un patrimoine et un avenir

Lavaux est une région mondialement connue. La beauté de cette région a engendré de nombreux débats sur les modalités de la préserver. Ainsi, la première initiative intitulée «Sauver Lavaux» date de 1977 déjà. Se sont ensuivies différentes évolutions légales et constitutionnelles pour aboutir au point d’orgue de l’inscription au Patrimoine mondial de l’Unesco en 2007.

Aujourd’hui, nous travaillons sur le Plan d’affectation cantonal Lavaux (PAC Lavaux). Il découle du contre-projet qui a modifié la loi sur Lavaux (LLavaux). Présenté à la presse il y a quelques semaines, le PAC fait maintenant l’objet de travaux au sein d’une commission parlementaire dédiée.

«La préservation des éléments paysagers et la limitation des constructions doivent être conciliées avec les besoins de la viticulture ou du tourisme.»

Ce projet considère Lavaux dans son ensemble, c’est-à-dire en tant que paysage, mais également en tant que région vivante où des habitants travaillent depuis des générations. Il doit donc combiner plusieurs attentes allant de la préservation de l’identité du site au maintien de bonnes conditions pour l’activité économique, en passant par la définition de l’usage du sol (autrement dit les possibilités de construction et la définition des éléments protégés). Ces intérêts sont parfois divergents. En effet, la préservation des éléments paysagers et la limitation des constructions doivent être conciliées avec les besoins de la viticulture ou du tourisme. Les arbitrages ne sont pas toujours simples. Il est donc nécessaire de constamment veiller aux équilibres.

Conscient de ces enjeux, le Conseil d’État transmet au parlement un projet assurant la protection particulière du site. Il propose, par ailleurs, trois ajustements au projet. Tout d’abord, il souhaite assouplir l’obligation de cultiver uniquement de la vigne en rendant possible des aménagements et des plantations favorisant la biodiversité, des vergers de haute tige, du maraîchage ou des prairies sèches. Ensuite, le gouvernement propose que la suppression des murs de pierres perpendiculaires aux courbes de niveau soit possible quand l’exploitation de la vigne le nécessite.

Du bon usage des capites

Enfin, la troisième proposition de modification du Conseil d’État concerne les capites. Il s’agit de petites constructions généralement situées dans les vignes et servant à entreposer du matériel. Nous souhaitons faire en sorte qu’il soit possible d’avoir un autre usage que ce simple stockage. Le droit fédéral est restrictif en la matière. C’est la raison pour laquelle mon département se propose d’éditer, dès cette saison, un petit guide des bonnes pratiques à l’intention des acteurs locaux afin de préciser ce qu’il est possible de faire.

Lavaux restera un lieu à part pour les Vaudoises et les Vaudois. Il faut veiller à sa préservation. Dans le même temps, nous devons nous rappeler que cette région doit son aspect aux femmes et aux hommes qui y travaillent. Lavaux doit donc être protégé, mais ne peut être figé.

Christelle Luisier Brodard Conseillère d'État, cheffe du Département des institutions et du territoire

