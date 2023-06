Football – Lavdrim Hajrulahu: «on aurait encore davantage pu tuer ce match» Le défenseur lausannois, au SLO depuis 2017, s’est montré décisif lors du barrage face à Sion (0-2). Il espère que la confiance engrangée leur offrira la promotion mardi à la Pontaise. Robin Carrel Sion

Une belle victoire du SLO. Ça avait l’air presque «facile»… Ça, c’est ce qu’on peut éventuellement croire de l’extérieur. Mais je peux vous dire que sur le terrain, ça a été compliqué. On savait qu’ils allaient y aller à fond devant leur public, alors que pour la plupart d’entre nous, c’était la première fois que nous venions jouer ici! On a réussi à garder notre cage inviolée et c’était le principal: ressortir avec un résultat et pouvoir espérer faire quelque chose à la maison mardi.

On sent un SLO en confiance. Et elle sera peut-être encore plus là à la Pontaise pour le retour. Ça c’est clair qu’on l’a, vu la saison qu’on fait. On ne va surtout pas la perdre et même en engranger au vu de ce qu’on a réussi à faire à Tourbillon. On sait d’où on vient, mais aussi de quoi nous sommes capables.

Le SLO a montré sa capacité à vite se projeter vers l’avant. C’est une des clés de ce barrage? Clairement. Et je trouve qu’on aurait encore davantage pu tuer ce match… Les contre-attaques, avec les joueurs offensifs dont on dispose qui sont rapides et plein de vivacités, nous permettent de faire des différences. Ça nous aide beaucoup.

Comment ça va se passer d’ici à mardi pour vous? Le principal sera de bien récupérer, parce que ce match retour arrivera vite! Mais il n’y a rien qui est fait. Nous restons concentrés sur cet ultime partie. On verra comment ça se passera à la maison.

«Si on atteint le sommet dans quelques jours, ça sera quand même une sacrée aventure.» Lavdrim Hajrulahu

Il y a un peu moins de 5 ans, le SLO et vous jouiez contre Sion II à Savièse en Promotion League… Quel chemin de parcouru! C’est clair. Je suis le plus ancien de cette équipe et ça fait plaisir d’avoir gravi autant d’échelons avec ce club. Si on atteint le sommet dans quelques jours, ça sera quand même une sacrée aventure pour moi.

C’est déjà possible d’analyser ce qu’il se passe autour de vous et de cette équipe? Là, nous sommes sur une sacrée dynamique, c’est sûr… Le groupe se sent bien, tout le monde est concerné par ce qui est en train de nous arriver. Que ce soient ceux qui jouent ou ceux qui ont moins de temps de jeu. Du coup, ça tire tout le monde vers le haut. C’est ça qui fait qu’on a une bonne alchimie entre nous. Et les bons résultats font le reste!

Sion n’a pas cadré de la soirée, sauf sur votre double sauvetage sur la ligne juste avant la pause. C’était le tournant du match? Ouais, j’ai vu que l’adversaire (ndlr: Ilyas Chouaref sur le premier essai) allait croiser son ballon et j’ai anticipé la frappe. Par chance, ça me rebondit dessus. Après, l’autre attaquant retente sa chance (ndlr: Giovanni Sio) et je la rebloque une deuxième fois!

Maintenant, c’est quoi le rêve? Une bonne affluence à la Pontaise et potentiellement une belle fête? Nous espérons avoir le maximum de gens possible chez nous. Comme ça, on se sentira bien soutenu et ça sera mieux pour nous…

