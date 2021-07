Les pépites de demain – L’avenir appartient à ces deux judokas vaudoises Tania Joye et Binta Ndiaye font briller le judo romand en Suisse et à l’international. Portrait des deux passionnées qui n’ont pas peur des sacrifices. Pierre-Alain Schlosser

Binta Ndiaye et Tania Joye, deux pépites du Judo Kwaï Lausanne aux ambitions relevées. PATRICK MARTIN

Ne vous fiez pas à leur sourire et à leur bonne humeur. Ces deux membres du Judo Kwaï Lausanne sont de redoutables compétitrices. Tania Joye (20 ans) et Binta Ndiaye (16 ans) ont déjà un palmarès fourni. La première est double championne de Suisse de judo. La seconde est non seulement championne nationale, mais elle est en plus montée sur des podiums en Coupe d’Europe, remportant même l’épreuve de Teplice (République tchèque), le premier week-end de juillet.

«Certains jours, on aimerait rester dans notre lit, mais on sait que cela paiera plus tard, alors on y va.» Tania Joye, double championne de Suisse