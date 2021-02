Pas de sortie de crise en vue – L’avenir bouché pèse sur le moral des petits patrons Le Conseil fédéral a douché les espoirs de ceux qui espéraient un déconfinement. Un restaurateur, une commerçante et une directrice de fitness témoignent. Florent Quiquerez , Sébastien Jubin

Gary Ahlgren (3 e depuis la g.) dans son restaurant du Vieux-Lausanne avec ses parents, les tenanciers historiques de cet établissement lausannois, Anders et Patricia, et un des 33 employés, Lucien Bruthus (2 e depuis la g.). Yvain Genevay

Un gros coup de blues. C’est ce que ressentent beaucoup de Suisses aujourd’hui. Mercredi, le Conseil fédéral a sèchement douché les espoirs de ceux qui espéraient des annonces claires quant à une sortie du semi-confinement. «Il y a une lumière au bout du tunnel, mais on a besoin d’encore un peu de temps», a expliqué Alain Berset, ministre de la Santé.

Cette absence de calendrier, c’est une embûche de plus dans le parcours du combattant de tous ceux qui sont touchés de plein fouet par les mesures de lutte contre le coronavirus. Mi-janvier, le gouvernement annonçait la fermeture des commerces dits «non essentiels» et prolongeait celle des restaurants, structures de sport ou de loisir et autres établissements culturels jusqu’à fin février.