Votations du 13 juin – L’avenir de la Cité de la Musique se joue dans les urnes Un plan localisé de quartier permettant la construction d’un bâtiment pour l’Orchestre de la Suisse romande et la Haute École de musique fait l’objet d’un vote ce dimanche. Le projet est contesté par une coalition hétéroclite.

Les Verts, Ensemble à Gauche, l’UDC, les défenseurs du patrimoine et des artistes indépendants s’opposent au projet «démesuré» de la Cité de la Musique. TDG

Les citoyens de la Ville de Genève votent dimanche sur un plan localisé de quartier permettant la construction de la Cité de la Musique. Ce projet porté par des privés et devisé à 300 millions de francs est contesté par référendum par une coalition hétéroclite.

Prévu près de la place des Nations, ce vaste bâtiment en verre doit abriter l’Orchestre de la Suisse romande (OSR) et la Haute École de musique (HEM). Les Verts, Ensemble à Gauche, l’UDC, les défenseurs du patrimoine et des artistes indépendants s’opposent à ce projet «démesuré» qui nécessite l’abattage d’arbres et la destruction d’une maison de maître. Le taux de participation provisoire s’élevait à 35,4%.

Le parc des Feuillantines, avec en rouge les contours du projet de la Cité de la Musique. Google Maps

Au niveau cantonal, les Genevois se prononcent sur le déclassement d’un terrain agricole à Bernex. Le Conseil d’État veut construire de nouvelles écoles sur cette parcelle de 4,4 hectares qui se trouve entre une autoroute et un quartier d’habitations en pleine mutation. Ce déclassement a été attaqué par référendum. Le taux de participation atteignait 43%.

