Course de ski-alpinisme – L’avenir de la Patrouille des Glaciers est assuré Le Canton du Valais a appelé à une discussion tripartite suite à des tensions entre l’armée et l’association de la Patrouille des Glaciers afin de trouver une solution à long terme. C’est désormais chose faite.

Une feuille de route fixant le cadre de l’organisation de la Patrouille des Glaciers pour les quatre prochaines éditions a été signée. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

L’avenir de la Patrouille des Glaciers, course de ski-alpinisme en Valais, est réglé. La mise en place d’une feuille de route entre les différents partenaires et la création d’une fondation d’utilité publique doivent assurer la tenue des quatre prochaines éditions.

À la suite de tensions entre l’armée et l’Association de soutien, de gestion et de promotion de la Patrouille des Glaciers (ASPdG), le Canton du Valais a appelé à une discussion tripartite afin de trouver une solution à long terme. C’est désormais chose faite.

«Les trois entités ont signé une feuille de route qui fixe le cadre de l’organisation de la PdG pour les quatre prochaines éditions», indique lundi le département de la sécurité, des institutions et du sport (DSIS) dans un communiqué.

Cette feuille de route prévoit la création, dès l’édition 2024, d’une fondation d’utilité publique qui reprendra l’essentiel des tâches de l’ASPdG, à savoir assurer la coordination de la promotion et du marketing de l’événement. La majeure partie de la fortune actuelle de l’association, la marque et autres propriétés intellectuelles seront transférées à cette fondation, détaille le communiqué. Le Conseil d’État se chargera de nommer le Conseil de fondation.

De son côté, le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) continuera à assurer l’organisation et la gestion de la course, au moins jusqu’en 2028. Il compte toutefois sur la collaboration de son pendant cantonal, le DSIS. Une convention en réglera les différents aspects.

Solution aussi pour l’édition de 2022

Pour l’édition 2022 de la course, l’armée sera épaulée par deux comités, l’un stratégique et l’autre de pilotage, dont les présidences et les secrétariats seront assumés par l’État du Valais. Ceux-ci reprennent, là aussi, la majeure partie des tâches jusqu’à présent dévolues à l’ASPdG qui a suspendu sa collaboration en mai.

La Patrouille des Glaciers a été créée en 1943 et relie Zermatt ou Arolla à Verbier. L’armée suisse, organisatrice de l’épreuve, est responsable de la planification, de la conduite et de la logistique de la course. L’ASPdG, une structure privée et civile fondée en 1995, gérait jusqu’ici les sponsors et la promotion.

La course de ski-alpinisme est subventionnée par plusieurs collectivités publiques dont l’État du Valais et la Confédération. En 2018, 1600 patrouilles – militaires, civiles, suisses et étrangères – y avaient participé. L’édition 2020 a été annulée en raison du coronavirus.

