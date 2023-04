Retour des combats à Yens – L’avenir de la vache d’Hérens se joue aussi à La Côte Le cheptel est en diminution, mais la popularité de la vache aide à perpétuer la tradition au-delà du Vieux-Pays, comme sur les hauts de Morges ce dimanche. Lucas Philippoz

Malgré leur tempérament bien trempé, l’éleveur Sébastien Jotterand (à droite) s’est pris de passion pour ces jolies vaches sociables et affectueuses. Ici avec «Sultane» et une partie du comité. 24heures/Odile Meylan

Il a beau être originaire de Saint-Livres et non du «Vieux Pays», Sébastien Jotterand fond lorsqu’il parle de ses vaches d’Hérens. «J’aime leur côté sociable et je les trouve très proches de l’homme, confie-t-il les yeux brillants. Elles ont une tronche, ça, c’est certain. Mais au fond, elles sont tellement affectueuses et sympathiques!»