Immeubles fantômes – L’avenir de «la verrue» de Bel-Air en question Un élu relance le débat autour du bloc de bâtiments vides qui défigure le centre de Lausanne depuis une quinzaine d’années. Camille Krafft

Le bâtiment vide situé à l’angle entre Bel-Air et Mauborget avait été brièvement occupé par des militants en mai 2020. Yvain Genevay

Les permis de construire ont été retirés. Et après? En octobre 2020, le Tribunal fédéral donnait raison à la Ville de Lausanne, qui avait annulé un an plus tôt les autorisations délivrées au propriétaire du complexe immobilier situé à l’angle de la place Bel-Air et de la rue Mauborget, où les travaux traînaient depuis plus de dix ans. «Les jugements rendus constituent un marqueur fort qui aura valeur d’exemple pour l’avenir», soulignait alors la Direction du logement, de l’environnement et de l’architecture.

Une année après cette décision, rien n’a bougé, constate le conseiller communal Benoît Gaillard. Les piteuses façades donnant sur la place Bel-Air sont toujours dans le même état, et l’ensemble reste tristement vide. Or, «Bel-Air est appelée à devenir une de places principales de Lausanne, notamment lorsqu’il n’y aura plus de trafic automobile au centre-ville, souligne le socialiste. Tous les bâtiments alentour ont été refaits. Ce secteur a un potentiel gigantesque.» Auteur de plusieurs interpellations sur le sujet, le socialiste déposera le 28 septembre un nouveau texte assorti de questions à l’intention de la Municipalité.