Patrimoine pictural – L’avenir de l’œuvre de Delessert est scellé Renonçant à voir hébergées dans son canton d’origine les 800 œuvres qu’il lui destinait initialement, l’artiste vaudois répartit son don entre Vaud et les États-Unis. Jacques Poget

Une illustration de l’album «Chanson d’hiver», écrit et illustré par Delessert (Gallimard 1998), qui déclare: «Mot parfois considéré comme commercial, «illustration» vient de «lustrare», qui veut dire «éclairer». Rien de mieux que l’illustration pour éclairer le propos! Si on remplaçait illustrateur par illuminateur?» @Etienne Delessert

Quel changement en trois mois! Début mars, deux jours avant que le Département fédéral de l’intérieur n’annonce qu’Etienne Delessert allait recevoir le Grand Prix suisse de design 2023, le Canton de Vaud informait poliment l’artiste que la donation qu’il entendait faire ne pouvait être acceptée qu’en partie. Non pas les quelque 800 œuvres encore en sa possession que l’artiste avait offertes au Musée Jenisch de Vevey (une institution communale), mais «seulement» l’ensemble de son œuvre «Jeunesse» (illustrations et livres), accueillie par la Bibliothèque cantonale et universitaire – Lausanne (BCUL).