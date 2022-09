Belles autos – L’avenir du British Cars pourrait s’écrire loin de Morges La manifestation dédiée aux voitures et motos classiques anglaises va vivre sa 30e édition samedi. Cela pourrait être la dernière sur les rives morgiennes. Raphaël Cand

Des amateurs de vieilles voitures observent des MG lors du 19 e Swiss Classic British Car Meeting en 2010. LAURENT GILLIERON/KEYSTONE

«Les écolos ont gagné», regrette Reto Defrancesco. Président du comité du British Cars, il voit la 30e édition de «sa» manifestation dédiée aux Rolls-Royce et autres belles voitures anglaises recalée du parc de l’Indépendance de Morges le 1er octobre.

Souvenez-vous, fin 2021, l’événement s’était invité dans les discussions du Conseil communal. L’élu socialiste Philippe Voruz avait questionné les autorités sur la pertinence de continuer à accueillir ce rassemblement de bolides à notre époque, «compte tenu des nuisances environnementales», mais également «sécuritaires», la 29e édition ayant connu quelques couacs à ce niveau-là.

Face à ces pressions, la Commune n’a pas cédé, mais tout de même décidé de ne plus abriter les voitures sous les arbres centenaires du parc de l’Indépendance. Les organisateurs devront dès lors se contenter des quais et du parc des Sports.

«Depuis les débuts de notre rendez-vous, nous n’avons jamais rien abîmé. De plus, on remplit les hôtels et les restaurants de la ville.» Reto Defrancesco

«Cela sera forcément moins glamour, s’attriste Reto Defrancesco. On a un peu de peine à comprendre ce choix. Depuis les débuts de notre rendez-vous, nous n’avons jamais rien abîmé. De plus, on remplit les hôtels et les restaurants de la ville. Environ 40% des visiteurs viennent de France, d’autres d’Allemagne, d’Italie ou même de Suède. Tout ce petit monde fait vivre l’économie locale durant quelques jours.»

Organisateurs déçus

Une frustration qui pourrait pousser les responsables à aller voir ailleurs. «Nous avons été approchés par d’autres localités, affirme Reto Defrancesco. Nous n’avons pas encore décidé d’abandonner Morges, mais le choix qui a été fait nous a réellement déçus. Si un jour on devait partir, il en serait clairement la cause. Des réflexions sont en cours.»

En attendant, les curieux et les habitants pourront une fois de plus entendre vrombir les moteurs des plus de 1500 «belles anglaises» qui ont rendez-vous samedi à Morges.

