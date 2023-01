Hockey sur glace – L’avenir du LHC se dessine avec John Fust Le directeur sportif va être reconduit dans ses fonctions, probablement avec un contrat sur le long terme à la clé. «Ma vision et mon plan d’action ont été validés», confirme le Canado-Suisse. Cyrill Pasche

John Fust va mener le projet de reconstruction du Lausanne HC. Le directeur sportif va prochainement être confirmé dans ses fonctions et il devrait travailler sur le long terme à Lausanne. KEYSTONE

Le Lausanne HC (13e) aurait probablement préféré pouvoir annoncer la nouvelle dans des circonstances un peu plus favorables sur le plan sportif. Mais voilà, malgré la situation critique dans laquelle se trouve le LHC, tout porte à croire que John Fust sera maintenu dans sa fonction de directeur sportif. «J’ai exposé et présenté mes visions d’avenir pour le LHC et mon plan d’action a été validé. Je travaille actuellement sur la composition de l’équipe pour la saison prochaine», confirme John Fust.

La bénédiction de Finger

En d’autres termes, le propriétaire unique, Gregory Finger, a donné sa bénédiction et les annonces tomberont prochainement: le Canado-Suisse, entraîneur du Lausanne HC jusqu’à l’arrivée de Geoff Ward à la mi-novembre, continuera sa mission de directeur sportif sur la base d’une entente portant sur plusieurs saisons.

Au programme, une reconstruction sportive qui s’annonce particulièrement exigeante. De nombreux joueurs «indésirables» bénéficient de contrat de longue durée particulièrement pesants et Fust aura pour mission de trouver des solutions pour que le LHC du futur soit de nouveau compétitif. Pour la première fois depuis qu’il assume la fonction de directeur sportif (depuis 2020) en parallèle à ses autres activités dans le club, le Canado-Suisse de 50 ans pourra travailler à la construction de l’équipe sans la présence de Petr Svoboda.



Cyrill Pasche

