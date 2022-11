Forum international – L’avenir du tourisme en réflexion à Montreux Entre crise énergétique et pénurie de personnel, les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration débattent des stratégies à adopter. Alain Detraz

Le secteur de la restauration peine à retrouver de la main-d’œuvre. Certains établissements tentent d’adapter leur organisation pour correspondre aux attentes. Getty Images/Maskot

C’est la troisième fois que le Forum international du tourisme se tient à Montreux (MITF), mardi et mercredi. Au menu de cette rencontre entre professionnels et monde académique, des discussions sur l’avenir de ce secteur économique d’importance. Selon les sources, il regroupe entre 4 et 8% des emplois dans le canton. Or c’est justement l’un des problèmes que doit affronter le secteur, qui souffre d’un manque de main-d’œuvre. Avec la crise énergétique, quelle direction peut prendre le tourisme dans le canton ? C’est tout l’enjeu des discussions qui auront lieu pendant deux jours à Montreux.