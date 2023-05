À un point – L’avenir d’Yverdon Sport se passera en Super League Grâce à sa victoire (1-0) contre Thoune samedi, l’ascension n’est désormais plus qu’une formalité pour le club nord-vaudois. André Boschetti

Anthony Sauthier et ses compères de la défense yverdonnoise ont réussi une performance collective parfaite face à un FC Thoune très entreprenant. KEYSTONE

Debout au bord d’une pelouse joyeusement envahie par des centaines de fans, presque dans un état second, mais avec un petit sourire aux lèvres qui en dit plus long que n’importe quel discours, Mario Di Pietrantonio regarde, avec une fierté paternelle, ses héros partager leur bonheur avec leurs supporters. Un gros quart d’heure plus tôt, un penalty tiré avec un impressionnant sang froid par Ali Kabacalman avait offert à «son» Yverdon Sport une promotion dont personne n’osait même rêver l’été dernier dans le Nord vaudois.