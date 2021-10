Hockey sur glace – L’aventure européenne du LHC se solde par une perte à cinq chiffres Le Lausanne HC vient de quitter la Champions Hockey League après la phase de poule. La compétition continentale reste avant tout une aventure risquée sur le plan financier. Cyrill Pasche

Eliminé après la phase de poule, le LHC a essuyé une perte financière à cinq chiffres à sa deuxième participation à la Champions Hockey League. keystone-sda.ch

La Champions Hockey League, une compétition à laquelle le LHC vient de participer avec quatre autres représentants helvétiques (Zurich, Lugano, Zoug et Fribourg), est-elle un gouffre financier? Pas forcément.

Seule certitude, l’épreuve continentale, qui se dispute dans un relatif anonymat, n’est pas lucrative et la plupart des clubs peinent à équilibrer leurs comptes.

Pour Lausanne, éliminé après la phase de poule et qui a livré mercredi soir à Mannheim son dernier match (victoire 3-1 dans une rencontre sans enjeu) de la cuvée 2021-2022, l’exercice ne rapportera rien, si ce n’est une perte à cinq chiffres et un certain prestige d’avoir fait partie des 32 participants de la compétition.