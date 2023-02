Portrait de Colin Mottas – L’aventurier de «Koh-Lanta» veut s’évader du petit écran Une nouvelle saison de l’émission démarre ce mardi soir sur TF1. Il y a un an, le Fribourgeois voyait sa vie bouleversée grâce à cette aventure qui lui a offert bonheur et amertume. Corentin Chauvel

Ce matin-là, la bossa nova jouée dans une crêperie cosy du centre de Fribourg a du mal à réchauffer les corps transis par le froid hivernal. Colin Mottas en a profité pour tester la chaude veste qu’il portera quelques jours plus tard pour son séjour en Laponie. En à peine un an, il a déjà rallié une vingtaine de destinations à travers le monde. Du Proche-Orient aux Caraïbes en passant par l’Islande, tandis que le Maroc et le Kilimandjaro l’attendent prochainement. Un tour du monde accéléré permis par sa transformation de «Colin de Grolley» en «Colin de Koh-Lanta».