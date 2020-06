Lausanne – L’avenue Agassiz n’a toujours pas son panneau didactique Ce scientifique du XIXe siècle diffusait des thèses racistes. Le panneau voulu par la Municipalité il y a plus d’un an n’est toujours pas posé. Jérôme Cachin

L’avenue Agassiz attend toujours le panneau qui doit expliquer que ce scientifique était raciste. Florian Cella

Alors que Neuchâtel venait de rebaptiser son Espace Louis-Agassiz, que devait faire la ville de Lausanne avec l’avenue qui porte le nom de ce scientifique suisse (1807-1873)? Le problème, c’est que Louis Agassiz ne s’est pas contenté de briller comme naturaliste et glaciologue: il s’est aussi illustré dans la propagation du racisme, durant sa carrière académique aux États-Unis. Mais plutôt que de retirer son nom, la Municipalité de Lausanne a annoncé en avril 2019 qu’elle ferait poser un panneau didactique à côté de la plaque de l’avenue. Elle répondait ainsi à une interpellation de deux conseillers communaux, la verte Alice Genoud et le socialiste Vincent Brayer.

«Un panneau, dont le contenu est annexé à la présente, accompagnera la plaque» , écrivait l’Exécutif dans sa réponse le 11 avril 2019. Alors pourquoi, 14 mois plus tard, n’y a-t-il toujours pas de panneau? «La Municipalité souhaite entendre le Conseil communal avant de se positionner définitivement», répond Florence Germond, la directrice des Finances et de la Mobilité.

Prudence de la municipale

Pourtant, dans sa réponse d’avril 2019, la Municipalité n’exprime pas cette volonté d’attendre que le Conseil communal traite le sujet. Au contraire, elle est très affirmative: l’installation de ce panneau allait être effectuée, le projet de texte complet du panneau étant même contenu dans la réponse. Les noms des rues font partie de ses attributions, d’ailleurs. Florence Germond se voulait prudente, réplique-t-elle: «Honnêtement, nous avons toujours pensé poser le panneau après le débat du Conseil communal, car il y avait notamment des questions sur les formulations du texte et je voulais avoir le retour du Conseil pour adapter le panneau, cas échéant, avant sa pose et ne pas devoir corriger par la suite.»

«La situation des retards du Conseil communal s’étant largement aggravée depuis l’année passée, la Municipalité va examiner la pose du panneau avant le débat du Conseil communal» Florence Germond, directrice des Finances et de la Mobilité

Seulement voilà, le parlement est trop lent, justifie-t-elle aujourd’hui: «Nous pensions que le Conseil communal traiterait cette interpellation dans les mois qui suivaient (…) et que nous pourrions dans la foulée poser le panneau courant 2019.» Finalement, l’Exécutif pourrait mettre le turbo, précise Florence Germond: «La situation des retards du Conseil communal s’étant largement aggravée depuis l’année passée, la Municipalité va examiner la pose du panneau avant le débat du Conseil.»

Agassiz, étudiant lausannois

Louis Agassiz a donné son nom à cette avenue 7 ans après sa mort, car il avait étudié 2 ans à Lausanne. Depuis la rue du Petit-Chêne, l’avenue de 200 m commence à plat, remonte la pente, traverse la rue du Midi et finit sur la rue Edward-Gibbon (1737-1794, historien anglais et écrivain).

Dans le projet de texte du panneau sur Agassiz, on lit: «Malgré son brillant parcours scientifique et bien qu’il se soit opposé à l’esclavagisme, Louis Agassiz s’est également distingué en apportant une caution majeure aux courants racistes et ségrégationnistes. Opposé à la théorie de l’évolution des espèces de Charles Darwin, il a défendu la notion de hiérarchie des races en usant pour cela de son prestige de scientifique reconnu.»

L’historien Dominique Dirlewanger connaît ce texte depuis sa publication: «Le contenu du panneau n’a rien de controversé et la mise en perspective me semble pertinente», juge-t-il.