Barcelone a le modernisme d’Antoni Gaudí et Brasília celui d’Oscar Niemeyer. Paris, l’obsession de la ligne droite du baron Haussmann, Le Havre celle du «renouveau raisonnable» d’Auguste Perret, etc. Même La Tchaux honore ses art-sapin/nouveau et sa planification «horlogère» inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco. La plupart des villes chérissent les ingénieurs, politiciens, architectes ou urbanistes qui ont façonné tout ou partie de leur territoire. En la matière, le Grand Lausanne fait, comme dirait Gilles en bon vaudois, de «puissants détours».

En mémoire de Charles Thévenaz, on sauve et rénove le Capitole, mais on détruit l’usine Bobst et on imagine en faire de même avec la Pontaise: «Rasez les gradins qu’on ne voie plus le lac.» À la place, on préfère y imaginer l’extension suffocante du mal accouché voisin des Plaines-du-Loup. Des immeubles carrés, à toit plat, où la seule ambition sera de faire pas trop cher et très quelconque. Ce qui raconte l’histoire populaire et industrielle de Lausanne (les abattoirs, les tanneries), lui, est déjà passé à l’as depuis fort longtemps.

On pensait qu’on avait un peu plus de respect pour Alphonse Laverrière. Vous savez, celui qui a dessiné la gare, le cimetière du Bois-de-Vaux ou la tour Bel-Air. Mais aussi le parc de Valency, le Tribunal fédéral, le pont Chauderon, l’Hôtel de la Paix, le jardin botanique du parc de Milan, l’ancienne banque fédérale de Saint-François. Ben non, on va sacrifier sa dernière œuvre, pourtant partie prenante d’un ensemble architectural cohérent autour de la gare. Le combat de son petit-fils et des opposants aura au moins le mérite de rappeler que ce coin de pays a mal à son patrimoine.

Claude Ansermoz est diplômé de l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille (ESJ) et travaille au sein de «24 heures» depuis 2003. Il a dirigé la rubrique Suisse, avant de devenir correspondant à Paris pour couvrir l’élection présidentielle de 2007. Il prend la rédaction en chef du titre en octobre 2017. Plus d'infos @Cansermoz

