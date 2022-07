Aérodrome de Payerne – L’aviation civile pourra décoller mais sans son pilote Chef de l’aérodrome civil depuis 2015, Guillaume Chassot est licencié en raison d’une réorganisation de Swiss Aeropole SA. Sébastien Galliker

Entré en vigueur en 2013, le règlement d’exploitation civile de l’aérodrome de Payerne fixe des conditions trop strictes aux yeux de Swiss Aeropole SA. JEAN-PAUL GUINNARD

Engagé par la Coreb, responsable de l’exploitation civile de l’aérodrome de Payerne, comme chef à mi-temps en 2015 puis directeur de l’aéroport de Payerne au sein de Swiss Aeropole SA (SASA), Guillaume Chassot ne pilotera plus les mouvements des avions dès octobre. Alors qu’une convention vient d’être signée par les communes riveraines pour développer le trafic aérien civil, le Broyard est licencié en raison d’une réorganisation interne, informe «La Liberté», ce mercredi.

«Les besoins futurs de SASA sont désormais orientés du côté du développement du parc technologique Aéropôle, ce qui appelle d’autres compétences.» Peter Kupferschmied, président de SASA

«Les besoins futurs de SASA sont désormais orientés du côté du développement du parc technologique Aéropôle, ce qui appelle d’autres compétences notamment dans la promotion économique, la gestion de projets… Guillaume Chassot a une formation très spécialisée et ne présente pas ces compétences», explique Peter Kupferschmied, président du conseil d’administration de SASA.

Guillaume Chassot pilotait l’exploitation civile de l’aérodrome de Payerne depuis 2015. Swiss Aeropole SA

Aucun reproche n’est donc formulé contre le pilote de l’aviation civile, dont le poste est simplement biffé au profit d’un futur chef d’aérodrome, qui travaillera à mi-temps au maximum. Le rôle de Massimo Fiorin, directeur du parc technologique, se retrouve par contre renforcé. Alors que les deux hommes se partageaient la gestion de SASA, Fiorin en deviendra le directeur général, avec deux assistantes et un chef de projet, dont le poste est à créer.

Convention sous toit

L’annonce intervient alors que le dossier de l’extension des vols d’affaires, sur lequel Guillaume Chassot travaillait depuis des mois, semble enfin ficelé. Les cinq communes touchées par la courbe des 60 décibels du cadastre du bruit ont signé une convention avec SASA.

À la suite d’une demande de la Coreb au printemps 2021, plusieurs remarques avaient été émises par les voisins. Selon «La Liberté», «le document limite les autorisations spéciales le dimanche et les jours fériés entre 10 heures et midi et entre 13 h 30 et 20 heures avec atterrissages possibles jusqu’à 22 heures». Il fixe aussi un contingent d’autorisations spéciales à 1200 mouvements sur l’année, dont 350 les dimanches.

Sébastien Galliker est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2017. Au bureau de Payerne, il couvre l'actualité de la Broye vaudoise et fribourgeoise. Journaliste depuis 2000, il a travaillé à La Broye Hebdo, aux sports et en région. Plus d'infos @sebgalliker

