Protection de l'environnement – L’aviation suisse vise la neutralité carbone d’ici à 2050 Les aéroports de Zurich, Genève et Bâle, les compagnies Swiss et EasyJet ainsi que l’organisation faitière Swiss Business Aviation Association (SSBA) se sont engagés mardi.

L’aviation suisse soutient les objectifs de l’accord de Paris sur le climat et la stratégie climatique 2050 du Conseil fédéral. KEYSTONE/Christian Beutler

Le secteur de l’aviation entend réduire à zéro ses émissions de CO2 d’ici à 2050 en Suisse. Tel est l’engagement commun pris mardi par les aéroports de Zurich, Genève et Bâle, par les compagnies Swiss et EasyJet ainsi que par l’organisation faitière Swiss Business Aviation Association (SSBA).

L’aviation suisse soutient les objectifs de l’accord de Paris sur le climat et la stratégie climatique 2050 du Conseil fédéral, soulignent les signataires de la déclaration d’intention. Dans un communiqué commun, ils disent vouloir contribuer à ces objectifs en prenant leurs responsabilités.

Quatre mesures

Dans ce but, la branche veut mettre en oeuvre quatre mesures: remplacer progressivement l’utilisation du kérosène fossile par des biocarburants et des carburants de synthèse, exploiter des avions plus économes en énergie, gérer le trafic au sol et dans les airs en utilisant des carburants plus économes, et enfin faire appel à des instruments économiques tels que la compensation volontaire des émissions de CO2.

La branche appelle la Confédération à soutenir activement le projet «Road Map Sustainable Aviation» (»feuille de route du développement durable dans l’aviation") du centre suisse de recherche sur l’aviation ARCS. Selon elle, il faut inciter l’aviation à réduire les émissions de CO2 «de manière ciblée" afin de développer et de commercialiser rapidement les carburants de synthèse.

L’aviation étant un marché global, sa branche suisse appelle la Confédération à s’engager activement pour que les mesures de réduction des émissions de CO2 dans l’aéronautique soient coordonnées sur le plan international.

ATS

