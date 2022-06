Personnes en situation de handicap – Lavigny met en lumière les «proches aidants méconnus» L’institution veut attirer l’attention sur les aidants «informels» et sur les parents vieillissants qui ne peuvent plus s’occuper de leurs enfants. Romaric Haddou

Céline Ribaux et Stéphane Gabriel sont en couple et vivent tous les deux dans un foyer de l’Institution de Lavigny. Patrick Martin

Céline Ribaux et Stéphane Gabriel ont appris à se connaître pendant l’un des voyages de l’Institution de Lavigny. Tous deux domiciliés à Morges, dans l’un des foyers de cette structure qui accompagne les personnes souffrant d’un handicap, ils ne se sont plus quittés. Jusqu’à célébrer leur union en juillet 2021.

S’ils racontent aujourd’hui leur histoire, c’est que Céline Ribaux est aussi proche aidante informelle de son mari. Elle fait partie de ces «aidants méconnus», sur lesquels le Réseau Santé La Côte (RSLC) et l’Institution de Lavigny souhaitent attirer l’attention. «Quand il est question de proche aidant, on pense systématiquement à un statut officiel, alors qu’il y a parfois une simple notion d’accompagnement, une présence dans la vie de tous les jours», observe Kader Chalabi, directeur du Département d’hébergement socio-éducatif de l’institution.

«J’ai toujours eu du plaisir à soutenir mes amis et à donner un coup de main aux éducateurs de l’institution s’ils manquent de temps.» Céline Ribaux, aidante au sein de l’Institution de Lavigny

Bien qu’ils ne vivent pas dans le même appartement, Céline Ribaux et Stéphane Gabriel partagent les tâches du quotidien. «Je m’occupe de la cuisine alors que ma femme gère le nettoyage. On sait qu’on peut compter l’un sur l’autre et c’est rassurant», apprécie celui qui vit à l’institution depuis 2006. «Personnellement, j’ai toujours eu du plaisir à soutenir mes amis et à donner un coup de main aux éducateurs de l’institution s’ils manquent de temps. Je m’adapte aux besoins particuliers, je peux par exemple aider quelqu’un à faire son lit», explique sa compagne.

Ouvrir le débat

Cette dernière prendra la parole jeudi, lors d’un débat organisé par le RSLC en partenariat avec l’Institution de Lavigny. «L’idée est de montrer qu’il faut favoriser l’inclusion, l’autodétermination, et qu’une bonne collaboration entre les aidants et les professionnels de la santé est indispensable. C’est valable dans le cas présent, où il y a une relation de couple, mais aussi quand des parents devenant âgés s’occupent d’un enfant présentant une déficience intellectuelle. Une configuration de plus en plus fréquente», affirme Kader Chalabi.

«Petit à petit, l’institution va trouver sa place et sera prête à reprendre le flambeau si le lien parent-enfant devait être rompu.» Kader Chalabi, directeur du Département d’hébergement socio-éducatif de l’Institution de Lavigny

L’institution constate que les aidés en situation de handicap intellectuel «vieillissent mieux et survivent de plus en plus à leurs parents». «Ce changement de paradigme implique des questions: qui va prendre le relais? Comment ne pas mettre à mal tout ce qui a été construit? Il faut donc travailler en amont, communiquer avec les aidants pour comprendre le parcours et les besoins des aidés. Petit à petit, l’institution va trouver sa place et sera prête à reprendre le flambeau si le lien parent-enfant devait être rompu. Ce passage de témoin doit être soigné si nous voulons inclure correctement ces personnes dans la société», termine le responsable.

Débat «Les parents vieillissants d’adultes présentant une déficience intellectuelle: des proches aidant·e·s méconnu·e·s». Jeudi 30 juin 2022, de 16 h 30 à 18 h 00, Institution de Lavigny (route du Vignoble 60, 1175 Lavigny). Événement gratuit, mais inscription obligatoire au 021 822 43 20.

