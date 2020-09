Athlétisme – Lavillenie: «Mondo nous a livré une belle leçon de perche!» Pas rancunier, le champion olympique 2012 Renaud Lavillenie est admiratif du phénomène Armand Duplantis, qui a survolé le concours à la perche d’Athletissima mercredi soir sur la place de l’Europe. Sylvain Bolt, Lausanne

Renaud Lavillenie 33 ans, doit faire face à la concurrence d’Armand Duplantis et de Sam Kendricks, qui ont survolé le meeting d’Athletissima délocalisé mercredi soir à la place de l’Europe. AFP

Renaud Lavillenie, vous êtes déçu d’échouer au pied du podium à Athletissima?

Non je ne peux pas être déçu, j’ai repris la perche il y a seulement deux semaines (ndlr: il s’est blessé au pouce fin juin). Il faut prendre le temps de remettre tout ça en place. J’ai juste un peu de regret d’avoir échoué à 5m82. J’avais clairement les moyens de passer la barre.

Ressentiez-vous un peu d’appréhension au moment de sauter au milieu du public?

On essaie de faire abstraction. Tout est mis en place pour que chacun soit en sécurité. Il faut juste s’enlever la psychose de la tête et se lancer. Ce «City Event» prouve que l’on peut encore organiser des événements et que le sport est capable de survivre au contexte actuel. Et on est aussi là pour se faire plaisir!

«Mondo» arrive à maîtriser des grosses perches dans toutes les conditions et ça le renvoie de manière stratosphérique dans les airs.» Renaud Lavillenie, champion olympique 2012 du saut à la perche

Que pensez-vous des performances d’Armand Duplantis, qui a battu son record personnel en extérieur (6m07) à Lausanne?

Il est dans la continuité de ce qu’il a montré cet hiver (ndlr: record du monde en salle en février à Glasgow avec une barre franchie à 6m18). Là, on ne sait juste pas où il va s’arrêter. «Mondo» arrive à maîtriser des grosses perches dans toutes les conditions et ça le renvoie de manière stratosphérique dans les airs. Même sous pression, il tient plus que la route. Il va falloir s’accrocher pour le battre et c’est tout simplement beau de le voir. Ce soir, il nous a livré une belle leçon de perche.

Le meeting d’Athletissima reste-t-il particulier pour vous, même en dehors de la Pontaise?

Derrière un concours, il y a une ville, une région et une atmosphère. On sait que la Pontaise est vraiment magique, il y a une belle histoire. Mais c’était aussi fabuleux d’avoir sauté à Ouchy il y a deux ans et là c’était pareil! Lausanne, je commence à connaître vraiment bien. J’étais venu la première fois en 2009. Chaque fois on a une super ambiance et la perche est une discipline qui plaît énormément à ce public urbain.

Avec une telle émulation au saut à la perche, vous êtes obligés de poursuivre l’aventure…

Je ne suis pas près de m’arrêter. Tant qu’on m’invite, je viendrai. On réglera ça avec Jacky Delapierre mais en tout cas, je ne suis pas près de rester à la maison!