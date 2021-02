Confinement et solidarité – L’Avivo envoie des masques et des romans à ses aînés L’Association de défense et de détente des retraités fait un cadeau à ses 5200 membres du canton de Vaud. Yves Merz

Chaque membre de l’Avivo a reçu un roman «bien de chez nous» et dix masques de protection. LDD

À fin janvier, l’Avivo, organisation de défense et de détente des aînés, a procédé à l’envoi de plus de 50’000 masques et 5000 romans policiers «bien de chez nous» à tous ses membres habitant dans le canton de Vaud. Son président Raymond Durussel estime que «cette action solidaire vient à point nommé, en un temps où l’espoir de voir la fin du tunnel renaît avec la vaccination, mais où plusieurs mois seront encore nécessaires pour pouvoir renoncer aux gestes sanitaires élémentaires.»

L’opération estimée entre 25’000 et 30’000 francs a été financée par un don de 20’000 francs de la Fondation socioculturelle Juchum, par les réserves de l’Avivo et par un geste généreux de la maison d’édition Rompol, qui a bradé le prix de ces livres, soit à 10% de leur valeur commerciale. Jacques Leresche, fondateur de Rompol et membre du comité de l’Avivo, raconte que la mise sous pli des 5200 envois a nécessité un gros travail d’une petite équipe de bénévoles durant huit demi-journées. «Mon bureau était rempli de centaines de cartons.»