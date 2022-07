Viande vs. fruits et légumes

Manuel Klarmann est le fondateur et le directeur d’Eaternity. L’entreprise calcule l’effet CO₂ des plats servis dans les restaurants et les cantines.

Monsieur Manuel Klarmann, dans quelle mesure la nourriture végétalienne est-elle meilleure que la nourriture animale?

Si l’on considère ce qui a effectivement une grande influence sur le bilan CO₂ d’un aliment, on tombe sur trois aspects essentiels: premièrement, les forêts tropicales qui doivent être déboisées; deuxièmement, les animaux qui émettent du méthane et, troisièmement, les engrais qui «s’évaporent» dans les champs. Tout cela a beaucoup plus d’influence que le transport du site de production à l’assiette. Lorsque je mange un filet de bœuf, je provoque cent fois plus d’émissions que lorsque je mange des légumes.