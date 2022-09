Publication canine – L’avocat qui aimait les chiens L’ancien professeur de droit François Chaudet publie un livre étonnant sur tous les compagnons à quatre pattes qui ont jalonné sa vie. Interview canine. Gregory Wicky

François Chaudet dans sa véranda de Perroy, avec «Vauban» et «Nelson». 24 heures/Odile Meylan

«Je viens d’un monde sans chien et les chiens sont devenus mon monde.» Ainsi résume Me François Chaudet l’histoire de son rapport à son animal préféré. L’avocat, qui créa la chaire de droit des affaires à la HEC Lausanne et la dirigea pendant vingt-cinq ans, publie «Des chiens et des hommes»*, petit livre au fil duquel il raconte les canidés de sa vie.

D’Oscar le Westie, qui partageait la vie de Françoise, sa future épouse, au moment de leur rencontre et qui fut plus ardu à séduire, à Vauban et Nelson, le Saint-Bernard et le Lhassa Apso qui vivent aujourd’hui aux côtés du couple, l’homme de droit dévoile une jolie plume, parfois désarmante de sincérité. Si la deuxième partie du livre s’intéresse aux êtres humains que François Chaudet a admirés – dont son père, le conseiller fédéral Paul Chaudet - c’est, de son propre aveu, ce «panégyrique canin» qui l’a en premier lieu motivé à écrire.

Pourquoi un livre sur les chiens? Mon amour des chiens s’explique d’abord par un manque de l’enfance. J’ai grandi à Lavaux. Un paysage minéral, granitique, dont Chessex a dit très justement qu’il poussait au suicide. Il y manquait deux choses: des arbres et des chiens. Trop peu de place, trop de pentes! Quand les chiens sont entrés dans ma vie, à la rencontre de Françoise, tout a changé. Il n’y a pas eu un jour de notre vie commune sans chien et cette permanence m’a paru digne d’être relatée. J’ai commencé à écrire ce livre surtout pour nos enfants et nos petits-enfants, pour qu’il reste des souvenirs de tous ces chiens.

Qu’aimez-vous tant chez cet animal? C’est un compagnon merveilleux, fidèle, qui ne trahit jamais, extrêmement empathique. J’ai ressenti une symbiose avec tous les chiens qu’on a eus. Pour travailler, pour marcher, ils sont toujours avec moi. J’aime me balader, ça favorise la réflexion; dans ces moments, le chien agit comme une sorte de miroir. On lui parle, il comprend, il ne comprend pas… Il joue un peu le rôle du chœur dans les tragédies grecques.

Les chiens ont-ils joué un rôle dans le cadre de votre profession? Lorsque vous avez des clients en difficulté, stressés par ce qu’ils traversent, avoir un chien à l’étude peut faire baisser la pression. Paradoxalement, le chien peut contribuer à humaniser la relation. Aussi, les avocats sont souvent des gens qui vivent mal la défaite. Pourtant, on perd parfois, c’est inévitable. On ne devrait pas être affecté par ce sur quoi on n’a aucun contrôle – c’est une idée très bouddhiste. Pour ça, le chien est d’une grande aide: il vit complètement dans le présent et nous inspire à tirer le meilleur de chaque jour.

Le nom de votre Saint-Bernard, «Vauban», semble témoigner de l’importance chez vous du rôle de gardien? Absolument. Nous prenons souvent des chiens par couples. Aujourd’hui par exemple, nous avons un Lhassa Aspo, un chien avec une ouïe très fine, qui sert d’alarme, et un Saint-Bernard, qui peut intervenir. Dans notre coin de Perroy, toutes les villas ont été cambriolées au moins une fois, sauf la nôtre. Est-ce un hasard?

Certaines personnes finissent par ne plus prendre de chiens car ils gèrent difficilement leur décès. Comment vivez-vous tous ces deuils? On dit que le seul mauvais tour que vous jouera votre chien, c’est le jour où il meurt. C’est vrai. Il faut s’attacher, mais pas trop. On est triste, mais la vie continue, on prend un nouveau chiot. Chez nous, les cendres de tous nos chiens sont enterrées sous des pierres, à différents endroits du jardin. Une façon de les remercier et de leur dire qu’ils ne sont pas oubliés. C’est aussi à ça que sert ce livre.

