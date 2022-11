Main verte dans le Nord vaudois – L’AVPN cesse ses activités en faveur de la biodiversité Après avoir mené 70 projets à bien, l’Alliance vaudoise pour la nature disparaît. Le Canton compte combler ce vide. Anetka Mühlemann

Au Centre Emys basé à Chavornay, l’Alliance vaudoise pour la nature a financièrement soutenu l’aménagement d’un étang didactique consacré à la seule tortue indigène. PATRICK MARTIN

Dans la plaine de l’Orbe, l’Alliance vaudoise pour la nature (AVPN) avait quatre ans pour convertir l’enveloppe de 1,2 million confiée par la Fondation MAVA en mesures concrètes en faveur de la durabilité des écosystèmes. Parvenue au terme de ce mandat, l’association, née sous l’impulsion de quatre ONG, affiche un bilan foisonnant.

Pilotée par trois biologistes, l’AVPN a essaimé 70 projets autour de deux axes: la sensibilisation didactique de la population et l’aménagement d’habitats pour préserver la diversité des espèces. La liste comprend une trentaine de nichoirs, des agencements favorables aux insectes ainsi qu’une quinzaine de plans d’eau.

«Une plus-value qui ne se voit pas tout de suite, c’est la revitalisation des milieux humides, qui est importante pour les amphibiens, relève Emilie Staub, cheffe de projet. On vient de finir les travaux au Marais des Puits, à Bavois.» La nature pourra ainsi reprendre ses droits au printemps prochain.

Chasse aux haies peu écolos

Côté végétaux, l’opération «Nos jardins revivent» a rencontré un franc succès. Elle se compose d’un guide téléchargeable et a conduit à la plantation de 3318 arbustes indigènes pour remplacer, notamment, les lauriers-cerises, dangereusement invasifs.

«On espère que les petites graines qu’on a semées créeront une émulation dans la population.» Emilie Staub, biologiste et cheffe de projet à l’AVPN

Avec une vidéo en guise de testament, l’heure est au passage de témoin. «On espère que les petites graines qu’on a semées créeront une émulation dans la population», confie la biologiste. Les autorités souhaitent pérenniser cet élan.

«Le Canton va prendre le relais de l’AVPN dès 2023 pour le soutien financier et pour l’accompagnement des communes, propriétaires et exploitants, la poursuite d’actions de remplacement des laurelles par des haies indigènes, le renforcement des effectifs d’hirondelles ou de martinets, la création de bassières en zone agricole ou la mise en réseau des biotopes pour consolider l’infrastructure écologique cantonale, annonce Catherine Strehler Perrin, à la tête de la division Biodiversité et paysage au sein de la Direction générale de l’environnement. Ces soutiens ne seront pas limités à la plaine de l’Orbe.»

