Les opposants à la modification de la loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants, la gauche et les syndicats, ont une vision incomplète et déformée du système de redistribution du 1er pilier de nos assurances sociales. Comme c’est le cas d’AVS 21 sur laquelle nous voterons le 25 septembre prochain.

Cette réforme est tout simplement inévitable vu les déficits de financement qui se creusent de plus en plus. Le nombre de retraités augmente alors que celui des actifs diminue. Des recettes supplémentaires sont nécessaires pour garantir que, en Suisse, tout le monde continuera de bénéficier d’une prévoyance vieillesse sûre et pérenne.

«L’AVS dispose d’un correctif puissant qui compense les différences de revenus entre hommes et femmes au sein des couples mariés: le splitting.»

Pour les opposants, l’assainissement de l’AVS se ferait exclusivement sur le dos des femmes, dénonce-t-on, alors que ces dernières seraient déjà désavantagées dans cette prévoyance vieillesse. Est-ce vrai? Ce qui l’est, c’est que la rente moyenne AVS et surtout issue de la prévoyance professionnelle (LPP) des femmes est inférieure à celle des hommes.

Mais ce que les opposants à la réforme AVS 21 oublient de dire, c’est que l’AVS dispose d’un correctif puissant qui compense les différences de revenus entre hommes et femmes au sein des couples mariés: le splitting des revenus qui sont les deux enregistrés sur un compte individuel et crédités par moitié sur le compte de chaque époux.

Ce qui est aussi important, c’est que l’AVS est la seule œuvre sociale qui honore le travail d’éducation et de prise en charge des enfants. Les personnes qui accomplissent cette tâche importante du point de vue de la politique sociale sont la plupart du temps des femmes, qui se voient créditer d’un revenu fictif sur leur compte individuel sans devoir payer des cotisations, ce qui permet aux femmes de toucher une rente plus élevée.

Les femmes bénéficiaires

L’AVS en particulier n’est donc pas une simple assurance, elle vise surtout, selon la volonté du législateur, une redistribution allant des hommes vers les femmes. Ainsi que pour les personnes à bas revenus qui reçoivent, pour chaque franc de cotisation versé, une rente substantiellement plus élevée que les personnes à hauts revenus. Les femmes bénéficient tout particulièrement de cette redistribution.

Si l’on désire mettre en évidence les différences entre les sexes, il faut aussi le dire clairement: l’AVS favorise les femmes, leur retour sur investissement est nettement plus élevé que celui des hommes. L’objectif de la réforme AVS 21 est la flexibilisation de la retraite, tout en garantissant le maintien du niveau des rentes. Les femmes en particulier ont donc un intérêt vital à ce que cette révision réussisse. Pour cela, deux fois oui le 25 septembre, à la réforme AVS 21 comme au financement additionnel de l’AVS par le biais d’un relèvement de la TVA.

Jean-Pierre Grin Afficher plus Conseiller national UDC

