Argent provenant de la patrie – L’AVS verse aussi des rentes pour enfants à des expatriés Les personnes qui ont encore des enfants à la retraite reçoivent des rentes généreuses à titre d’appoint. Le coût annuel pour l’AVS? 230 millions de francs. Iwan Städler

Le Bernois Nestor Stucki a adopté la fille de sa femme Eh en Thaïlande et reçoit une rente pour elle. Il est resté fan de YB même loin de chez lui. Photo d’archive: Andreas Blatter

L’assurance vieillesse et survivants (AVS) suisse ne verse pas seulement des rentes de vieillesse et de survivants. Elle verse également des rentes pour enfants. Beaucoup de personnes l’ignorent. Pourtant, un peu plus de 23’000 retraités ont perçu une telle rente complémentaire l’année dernière. Cela a coûté plus de 230 millions de francs à l’AVS — trois fois plus qu’il y a vingt ans.