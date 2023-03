Itinéraire hors du commun – Layla Ramezan, paroles de pianiste et de poétesse Formée à Lausanne, la pianiste iranienne participe mercredi à la soirée Tehran Manifest, à Vidy. Matthieu Chenal

Layla Ramezan fait vivre la musique orientale et iranienne au piano. YAZDANI

«La situation en Iran me bouleverse. Jusqu’en 2019, j’y allais deux à trois fois par an, j’avais même créé là-bas un festival et un concours pour jeunes pianistes. Mais ce qui s’y passe maintenant est inacceptable. J’ai des amies proches qui sont en prison.» Layla Ramezan est une pianiste iranienne bien établie en Suisse romande, active notamment sur la scène de la musique contemporaine. Très impliquée dans la défense de la culture iranienne et la résistance à la situation politique actuelle, l’interprète participe activement à la soirée Tehran Manifest organisée mercredi au Théâtre de Vidy.