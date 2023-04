Conflit Arménie-Azerbaïdjan – L’Azerbaïdjan a installé un checkpoint à l’entrée d’un axe vital vers l’Arménie La mesure a notamment été mise en place pour empêcher le transport illégal de main-d’œuvre, d’armes et de mines.

L’Arménie et l’Azerbaïdjan sont engagés depuis des décennies dans un conflit territorial concernant la région du Haut-Karabakh, peuplée d’Arméniens, et des combats meurtriers ont éclaté au début de cette année. AFP/Narek Aleksanyan

L’Azerbaïdjan a annoncé dimanche avoir installé un premier checkpoint à l’entrée du corridor de Latchine, seul axe routier reliant l’Arménie à la région disputée du Nagorny Karabakh.

«À partir de 12H00 (8H00 GMT) le 23 avril, un poste de frontière a été installé (…) sur le territoire souverain de l’Azerbaïdjan, à l’entrée de la route Latchine-Khankendi», ont annoncé les gardes-frontières azerbaïdjanais dans un communiqué, disant avoir agi «en réponse» à une décision similaire prise par Erevan samedi.

Une telle mesure, une première depuis la courte guerre qui a opposé en 2020 l’Azerbaïdjan et l’Arménie, a également été mise en place «pour empêcher le transport illégal de main-d’œuvre, d’armes et de mines depuis le territoire de l’Arménie pour les formations illégales de bandits arméniens sur le territoire de l’Azerbaïdjan», ont-ils précisé.

«Le 22 avril, des caméras de surveillance du ministère de la Défense ont enregistré l’entrée sur le territoire azerbaïdjanais de deux conteneurs à des fins militaires et d’un convoi de véhicules militaires arméniens, contrairement à la déclaration trilatérale et aux normes et principes du droit international», a appuyé la diplomatie azerbaïdjanaise dans un communiqué, dénonçant «des menaces et des provocations» de la part d’Erevan.

Le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères a fait valoir que l’installation d’un checkpoint «servira à la transparence sur les mouvements (…), à l’état de droit, et ainsi, à assurer la sécurité et la sûreté des mouvements».

Selon les gardes-frontières azerbaïdjanais, la force de maintien de la paix russe, déployé dans la région, et «le centre de surveillance russo-turc» ont été «informés» d’une telle décision.

L’Arménie et l’Azerbaïdjan, deux ex-républiques soviétiques du Caucase, se sont affrontés lors d’une courte guerre en 2020 pour le contrôle de l’enclave du Nagorny-Karabakh.

Ce conflit avait donné lieu à une déroute militaire arménienne et à un accord de cessez-le-feu parrainé par la Russie.

Des échauffourées meurtrières au Nagorny-Karabakh ou à la frontière entre les deux pays continuent toutefois d’éclater périodiquement.

Depuis plusieurs mois, l’Arménie met également en garde sur une «crise humanitaire» au Karabakh du fait d’un blocus azerbaïdjanais dans la zone du corridor de Latchine qui a provoqué des pénuries de médicaments et de nourriture et des coupures d’électricité.

Région montagneuse majoritairement peuplée d’Arméniens et ayant fait sécession de l’Azerbaïdjan à l’effondrement de l’Union soviétique, le Nagorny-Karabakh continue d’empoisonner les relations entre Erevan et Bakou.

Le premier conflit, au début des années 1990 au moment du démantèlement de l’URSS, qui a fait 30’000 morts, s’est soldé par une victoire arménienne avec le soutien de Moscou.

Mais l’Azerbaïdjan a pris sa revanche à l’automne 2020 à l’occasion d’une deuxième guerre, qui a fait 6’500 morts et lui a permis de reprendre de nombreux territoires.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.