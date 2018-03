Destination «La Pista», où atterrissent les refoulés de l’Europe

Difficile de ne pas se tromper de chemin. À travers les champs de Borgo Mezzanone, petit village sis à 20 kilomètres au sud-est de Foggia, capitale de la région homonyme, d’étranges pistes de béton rongées par les mauvaises herbes sillonnent la terre, s’entrecroisent, au milieu de nulle part. Nous voici roulant sur les vestiges d’une vieille base aéronautique militaire, utilisée dès 1943 par la 15e Force aérienne de l’armée américaine pour aller bombarder les territoires européens occupés par l’Allemagne nazie.

Un temps récupérée par l’OTAN, «La Pista», comme on surnomme ici ce lieu perdu, n’a plus vu un seul avion depuis bien longtemps. Mais c’est dans ce décor sidérant qu’ont atterri des centaines de migrants, voire des milliers selon la saison. Il y a quelques Afghans, mais la plupart sont Africains, au moins d’une dizaine de nationalités différentes. Un lieu de jeunes hommes, les rares filles se croisent surtout le soir dans la «discothèque» improvisée du bidonville. Ceux qui croupissent là depuis plus de dix ans dorment dans les rares cabanes en dur, électrifiées, qui longent la piste.

Le privilège, au vu de la simplicité des lieux, est tout relatif. Les autres s’abritent comme ils peuvent dans des cabanons de fortune, faits de quelques planches et de cartons. Les rats pullulent, les détritus s’amoncellent car aucune aide n’existe dans ce camp informel où l’on crève la misère. Les organisations humanitaires sont absentes, ou alors on ne les a pas vues depuis longtemps. On manque de nourriture, d’accès aux soins médicaux, de préservatifs…

«Le bout du bout de la route»

La Pista fait partie de la vingtaine de lieux de concentration de migrants repérés en Italie par Médecins sans frontières comme ne bénéficiant d’aucun service de base de l’État. Le site informel, le deuxième plus grand d’Italie, est particulièrement fort en symboles car, à 50 mètres du bidonville, une partie de l’ex-base militaire entourée de barbelés sert de centre d’accueil des requérants d’asile. Un camp officiel, lui, géré par une ONG sous mandat de l’État. La Pista est l’un des exemples flagrants des manquements de la politique d’accueil italienne, selon MSF, qui estime à dix mille le nombre de migrants les plus démunis vivant en Italie dans de telles conditions, hors des zones officielles d’accueil.

«Ici, c’est le Mexique, là-bas, les États-Unis», résume en pointant du doigt le camp officiel Yussif Bamba, un Ghanéen qui, lui, a eu la chance de sortir de la zone. Il habite désormais à Foggia et s’emploie à offrir un peu d’aide à ses ex-colocataires de La Pista. «Si les gens viennent vivre ici, c’est parce qu’ils ne savent plus où aller d’autre. C’est le bout du bout de la route. La plupart ont des années d’errance derrière eux, à travers l’Italie, et même en Europe. Ils ont galéré dans les grandes villes italiennes, dans une recherche chimérique de travail.» Les parcours de vie des résidents de La Pista montrent des trajectoires circulaires, relativisant l’idée largement répandue en Europe que les migrants finissent tous par s’installer au Nord. La plupart, ici, viennent précisément du Nord.

John, un Nigérian de 29 ans, est tout juste arrivé de Rome. Au moyen d’un caddie de supermarché, il récupère planches et plaques de tôle pour construire sa maison, qui pour l’heure n’a ni toit ni sol. «La vie est très dure ici. Mais je préfère venir vivre dans ce village africain que de végéter dans les grandes villes italiennes. Personne ne nous parle dans ce pays, personne ne nous regarde. J’espère pouvoir monter un petit magasin dans cette zone perdue, et me faire au moins un peu d’argent.»

«La Pista, c’est «no future». Ceux qui vivent ici ont compris que, parce que tu es Noir, tu n’auras jamais d’avenir en Italie», affirme Kadir, un Togolais de 28 ans, qui se dit totalement désespéré. La détresse psychologique est palpable à chaque coin de cabanon. Les résidents qui veulent bien nous parler – beaucoup ont été échaudés par des reportages des chaînes de télévision berlusconiennes – le font avec force et avec, bien souvent, de la colère dans la voix.

À l’heure des élections législatives, ce dimanche 4 mars, les partis politiques italiens ont fait des migrants, appréhendés comme une masse informelle sans distinction de leurs parcours, le thème central de la campagne. À Foggia, devant le local de campagne de Forza Italia, Josef, militant d’une soixantaine d’années, explique d’un simple geste de la main la solution à apporter au «problème» de Borgo Mezzanone. D’une pichenette, il exprime la nécessité de «tous les renvoyer». Comme l’a dit d’ailleurs Silvio Berlusconi à la télévision.

Filippo Santigliano, journaliste de la section locale de la Gazzetta del Mezzogiorno, explique qu’on vote traditionnellement à droite à Foggia. La coalition de centre droit (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega Nord) devrait être en tête, «mais la vraie surprise pourrait provenir du score à l’intérieur de cette coalition, celui que fera la Ligue du Nord de Matteo Salvini, qui cherche à s’implanter dans tout le sud de l’Italie. Autour de Foggia, 4000 migrants vivent dans ces campements de fortune, ils viennent en ville. Ils sont des proies faciles pour les mafias et tous leurs trafics, drogue, prostitution… Cela crée un malaise dans une cité de 150 000 habitants. La Ligue du Nord surfe sur ces thèmes en récoltant une certaine écoute, tout comme les néofascistes de Forza Nuova.» Lundi 26 février, le leader national de Forza Nuova, Roberto Fiore, est venu présenter son programme à Foggia: il veut «placer les mafieux en camps de concentration» et «expulser tous les migrants».

Les champs pour seul salut

Dans le bidonville, les migrants n’ont cure de ces élections qui ne changeront de toute façon rien à leur avenir. Celui-ci ne se dicte qu’au rythme des saisons agricoles. Cet hiver, certains sont partis plus au sud, en Calabre, pour la récolte des agrumes. Pour ceux qui sont restés, La Pista ressemble à une vaste salle d’attente avant que n’arrivent, avec les beaux jours, les récoltes dans les champs de tomates.

«La province de Foggia produit 50% des tomates italiennes, or qui d’autres que ces migrants africains sont d’accord de travailler pour un salaire de misère dans les champs? L’économie locale a besoin de cette main-d’œuvre, qu’elle emploie au noir», souligne encore Filippo Santigliano.

Alors, quelle solution? La régularisation de ces illégaux, comme le préconise le secrétaire général du Parti démocrate (centre gauche) de Foggia, Davide Emmanuele, rencontré dans son local de campagne? «La question n’est pas simple, car l’offre est telle de la part de ce bassin de population migrante qu’il y aura toujours des petites mains d’accord de travailler comme des esclaves dans les champs», poursuit Filippo Santigliano.

«Pour la tomate, on nous paie au mieux 3.50 euros l’heure. Mais que faire d’autre?» se plaint Abdoul Assima, un Togolais de 45 ans, qui connaît bien la Suisse. «J’ai travaillé dans la restauration à Lausanne, à Crissier, à Morges. Je connais aussi Yverdon, Genève… Et puis on m’a renvoyé parce que je n’avais pas de papiers. Je me suis retrouvé ici, car c’est le seul endroit où je peux gagner un tout petit peu d’argent. Je suis totalement coincé, je ne sais même plus ce que j’espère.» Il nous montre son «restaurant», le petit business qu’il a monté, qui se résume à une vieille cuisinière, une poêle rouillée et une chaise en plastique. «Mais maintenant, de toute façon, il n’y a rien à manger.»

Il y a septante-cinq ans, les bombardiers de l’armée américaine basés dans la province de Foggia éradiquaient le nazisme en Europe. Étrange sentiment de retournement. La veille de notre arrivée à Foggia, des adeptes de Forza Nuova se vantaient sur Facebook d’avoir opéré une chasse aux migrants dans les gares de Barletta et de Trani, dans la province voisine, et promettaient d’autres actions musclées. À Borgo Mezzanone, un petit groupe de crânes rasés mène aussi la vie dure aux Africains de La Pista qui viennent régulièrement prendre le bus. Des croix gammées s’affichent même à l’entrée du village.

Le foot comme lien social

Mais le travailleur social Yussif Bamba veut croire au dialogue entre les migrants et les locaux, qui se montrent aussi aidants. Il se démène pour multiplier les activités qui créent du lien social et pour donner des outils aux pensionnaires de La Pista afin qu’ils entrevoient la possibilité de sortir de leur condition. «Il faut créer des passerelles entre les gens. C’est dur ici aussi pour les jeunes Italiens, 40 à 50% d’entre eux sont au chômage. J’ai monté un cours à Borgo Mezzanone pour enseigner l’anglais aux jeunes du village, tandis que les Africains apprennent l’italien grâce aux locaux.»

Celui que tout le monde, ici, appelle «Bamba» nous montre également le petit terrain de foot bosselé du village, doté de buts aux filets troués. Avec l’appui de la paroisse, il a créé une équipe de foot, le Real Mezzanone. La moitié de l’équipe est africaine, l’autre italienne. Il paraît qu’elle marche du tonnerre. (nxp)