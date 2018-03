Le congé paternité tient une chance historique de s’imposer

Vraiment? Tant du côté de l’Union suisse des arts et métiers (USAM) que de l’Union patronale suisse (UPS), le discours officiel dit toujours le contraire. «Un contre-projet n’est pas une option», tacle Corinne Aeber­hard, porte-parole de l’USAM. «Le choix tactique du chef du Département fédéral des finances suscite les plus grandes réserves au sein de l’UPS», tranche son responsable pour la Suisse romande, Marco Taddei. Certains membres du comité d’initiative ont du mal à voir une fenêtre de tir historique. «Si la peur d’un nouveau refus du Projet fiscal 17 peut favoriser le congé paternité, tant mieux, réagit Anne Seydoux (PDC/JU). Mais je n’ai pas une confiance aveugle en Ueli Maurer. L’avantage de notre texte est qu’il instaure une flexibilité et un financement par les allocations pour perte de gain. C’est la seule possibilité pour que les PME, et pas juste les grandes entreprises, puissent en faire bénéficier leurs employés. Je ne voudrais pas d’un compromis qui rogne sur les congés usuels pour les offrir aux pères. Quatre semaines, c’est un minimum.»

Florent Quiquerez et Elisabeth Eckert 03.03.2018

«Les robots pourront payer cette avancée sociale» Samuel Bendahan, Professeur à HEC Lausanne et conseiller national (PS/VD) «Il y a beaucoup de manières différentes de financer le congé paternité. On peut évidemment utiliser une cotisation progressive sur la masse salariale – un petit pourcentage par exemple, sur la part du salaire qui dépasse les 100 000 francs. Mais on peut aussi envisager un soutien public, à l’heure où la Confédération vient d’annoncer 5 milliards de francs d’excédent. Ce serait un financement équilibré, qui ne créerait aucune charge supplémentaire pour les citoyens.



» De même, l’idée d’utiliser les rendements d’un fonds souverain à la norvégienne serait excellente: aujourd’hui, la Suisse dispose de fonds considérables et est positionnée dans une Europe qui doit se reconstruire. Les opportunités d’investissements prometteuses sont ainsi très nombreuses et, surtout, elles permettraient de développer la transition énergétique ou encore une robotisation qui profite à la population.



» C’est un peu une boutade, mais on dit que les robots vont nous remplacer… Pourquoi pas, déjà, nous remplacer pendant le congé paternité? Les gains de productivité massifs que vont engendrer la robotisation et l’intelligence artificielle sont une source évidente de financement de cette avancée sociale où notre pays est particulièrement en retard. Enfin, il ne faut pas oublier qu’en Suisse certains types de revenus, comme les gains en capitaux privés, ne sont pas imposés, ce qui pourrait être changé, sans péjorer les travailleurs ni les entreprises productives, en tête desquelles les PME.» (Image: Yvain Genevay)

«La charge d’un congé paternité est supportable, même pour les PME» Cédric Tille, Économiste et professeur au Graduate Institute Geneva «La pertinence – ou non – de créer un fonds souverain en Suisse est une question séparée de celle du congé parental. Un financement par la TVA, par contre, est toujours préférable, car cet impôt génère moins d’inefficience qu’une taxe sur les salaires. Cela dit, le chiffre de 420 millions de francs par année, avancé par le Conseil fédéral en octobre dernier pour rejeter l’initiative d’un congé paternité de Travail.Suisse, est tout à fait supportable. Tant pour les salariés que les entreprises. Ce montant supplémentaire ferait passer le taux de cotisation aux allocations pour perte de gain (APG) de 0,5% du salaire – parts patronale et employé – actuellement à 0,61%.



» Depuis 2000, le salaire moyen en Suisse a augmenté de 0,7% par an. Le surcoût du congé parental reviendrait donc à renoncer, une seule fois, à une augmentation de salaire pendant deux mois. De plus, le coût reposerait davantage sur les salariés que sur les entreprises. Car l’équilibre du marché du travail entre offre et demande fait que, dans ce cas, le coût pour les entreprises, y compris les PME, soit le salaire plus les cotisations patronales, ne bougerait pas beaucoup, le salaire lui-même s’ajustant à la baisse. Au final, le coût serait payé par les salariés qui verraient leur revenu net – salaire moins cotisations employés – baisser.



» L’introduction d’un congé paternité est souhaitable, car, pour les femmes, le temps passé à s’occuper des enfants entraîne dans leur parcours professionnel des creux préjudiciables.» (Image: Céline Michel)