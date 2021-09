La rédaction - Le 11 septembre ou la force hypnotique des images

Le 11 septembre approche. Dans une semaine, nous serons vingt ans après et nous voilà entrés dans la phase de célébration de ce triste anniversaire. Ces prochains jours, les images obsédantes que nous connaissons tant vont revenir, les flèches de feu des avions qui transpercent l’une après l’autre les deux tours du World Trade Center, l’effondrement de celles-ci comme un lent cauchemar, le monstrueux nuage de poussière qui engloutit les rues et enfin les silhouettes grises des personnages qui en émergent, fantômes hagards qui semblent revenir du monde des morts.

Un des lieux communs du 11 septembre est de dire que tous ceux qui l’ont connu se souviennent de ce qu’ils faisaient ce jour-là. Je ne fais pas exception, mais c’est plutôt des jours suivants que je voudrais parler, quand ces images n’ont cessé de passer et repasser, que nous n’arrivions pas à nous en détacher et que nous avions comme besoin de nous soumettre à leur force hypnotique.

«Pendant deux semaines, aucun sujet n’a été diffusé au «19h30» qui n’avait pas de lien avec le 11 septembre – je dis bien aucun.»

Je travaillais alors à ce qu’on appelait le Téléjournal (à vrai dire, il venait d’être renommé «19h30», mais pour tout le monde c’était encore le «TJ»). Je ne crois pas me tromper en disant que pendant deux semaines, aucun sujet n’a été diffusé au «19h30» qui n’avait pas de lien avec le 11 septembre – je dis bien aucun. Certes, on ne parlait pas seulement des États-Unis, on parlait du reste du monde, de la Suisse, des régions et même de sport ou du Conseil fédéral… Mais le filtre unique était: 11 septembre, 11 septembre, 11 septembre, comment l’avez-vous vécu, quels traumatismes laisse-t-il, que changera-t-il, quelles initiatives inspire-t-il, qu’en disent les politologues, les psys, les enfants?

Tout le reste avait disparu – décisions politiques, manifestations, faits divers – plus rien d’autre n’existait. Jusqu’à ce que la fusillade de Zoug et ses 15 morts, le 27 septembre, survienne. Alors seulement nous avons pu nous détacher du récit unique du 11 septembre, comme si seule une horreur concurrente pouvait nous arracher à sa fascination.

Cet épisode m’a laissé songeur. Je ne pense pas que nous étions les seuls, au TJ, à subir l’hypnotique fascination de ces images. Elles ont bouleversé le monde, dans tous les sens du terme, elles ont par la suite pesé lourd, de tout le poids de leur émotion, dans des décisions contestables où la presse américaine, traditionnellement si indépendante, avait perdu toute distance critique.

Fascination totale

Qu’on se comprenne bien. Le 11 septembre, c’est 3000 morts, une attaque terroriste coordonnée sur plusieurs sites comme jamais il ne s’en était produit, et cela au cœur de la première puissance mondiale. Il s’agissait d’un événement de première importance, je ne prétends pas le contraire. Mais la puissance des images a sublimé l’événement et nous sommes nombreux à avoir succombé à cette fascination.

Entre l’émotion et la raison, il y a des passerelles qui peuvent être rompues si l’émotion emporte tout. Vingt ans après je peux le dire: c’est ce que, alors et un peu confusément, j’ai eu l’impression de vivre.

