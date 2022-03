Allô, la police? – Le 117 rapproche police cantonale et police lausannoise Depuis le 1er mars, les deux corps de police ont fusionné leurs deux centrales d’appel, distinctes jusqu’ici. Une collaboration «assez inédite». Chloé Din

Il n’y a plus deux, mais une seule centrale pour prendre les appels au 117 dans tout le canton. Ici, des opératrices et un opérateur de la PolCant et de la police de Lausanne dans les nouveaux locaux dans les bâtiments de la police cantonale à côté de la Blécherette, au Mont-sur-Lausanne. Christian Brun

Un accident de la route se produit sous vos yeux. Passé le choc, un réflexe s’impose: appeler la police en composant le 117. Vous n’y verrez que du feu, mais dans le canton de Vaud, depuis le 1er mars, il y a du changement dans la manière dont cet appel d’urgence sera traité.

Jusque-là, deux centrales se partageaient les coups de fil d’urgence. Qu’ils proviennent de lignes fixes ou d’appareils mobiles, ceux venant de la capitale vaudoise arrivaient directement à la police de Lausanne. La police cantonale (PolCant), elle, recevait les appels en provenance du reste du canton. Désormais, les opérateurs des deux corps de police font équipe dans les mêmes locaux et se partagent leurs terrains respectifs, des territoires d’ordinaire jalousement gardés.

«Culture commune»

Difficile à imaginer jusque-là, des policiers lausannois pourront mobiliser des patrouilles de gendarmes pour intervenir sur un accident sur l’autoroute à Nyon. Assis dans la même salle, leurs collègues de la PolCant pourront, eux, engager des moyens de la police de Lausanne si une rixe survient à la place de la Riponne. Enfin, qu’ils soient cantonaux ou lausannois, les opérateurs pourront aussi dépêcher des agents appartenant aux polices communales et intercommunales.

«C’est une collaboration assez inédite, et cela montre qu’il y a des rapprochements possibles entre la PolCant et la police de Lausanne.» Jean-Christophe Sauterel, porte-parole de la police cantonale

Pour traiter un volume total d’environ 200’000 appels par an, ou 550 par jour, cette équipe commune mobilisera 8 opérateurs en tout temps, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Pour cela, les policiers lausannois (18 sur une équipe de 48) ont pris leurs quartiers à la centrale de la PolCant, à la Blécherette, dans une salle bardée d’écrans, où chaque opérateur a pour voisin de table un collègue de l’autre corps de police. Là où, auparavant, il fallait parfois transférer un appel arrivé à la mauvaise centrale, la collaboration se fait plus étroite et instantanée.

«Ce que l’on gagne se chiffre en secondes, mais il y a aussi un gain en termes de communication», observe le capitaine Vincent Bornay, de la PolCant. Chef de cette nouvelle Centrale vaudoise de police (CVP), il a pour remplaçant un adjudant-chef lausannois. «Nous allons développer une culture commune où se mêlent des compétences et des connaissances. Cela ne peut être que positif.»

«C’est une collaboration assez inédite, et cela montre qu’il y a des rapprochements possibles entre la PolCant et la police de Lausanne», commente Jean-Christophe Sauterel, porte-parole de la police cantonale, qui prend soin de souligner qu’il s’agit d’une fusion de centrales et pas d’une absorption de l’une par l’autre. «Pour la personne qui appelle, cela ne va rien changer. L’objectif est de mieux servir la population et de simplifier les procédures.»

Abo Nouveau complexe à Lausanne Un nouveau centre de sécurité pour faire face au déréglement climatique Dans le même esprit, cette fusion s’inscrit dans un projet plus large de regrouper en un seul lieu l’ensemble des numéros d’appel d’urgence du canton. Dès 2023, la nouvelle centrale du 117 déménagera en effet déjà pour s’installer dans le nouveau bâtiment de l’ECA (Établissement cantonal d’assurance), à Lausanne, où convergeront aussi les appels pour le 144 (appels sanitaires), le 118 (pour les pompiers), et où se trouvera la centrale des médecins de garde ainsi que le poste de commandement de l’État-major de conduite (EMCC).

Lents rapprochements

«Tout regrouper en même temps aurait été trop lourd», indique Jean-Christophe Sauterel pour expliquer la fusion des centrales 117 un an avant ce grand regroupement. Toutefois, cette collaboration entre la PolCant et la police de Lausanne n’aurait-elle pas pu intervenir beaucoup plus tôt? Municipal lausannois chargé de la Sécurité, Pierre-Antoine Hildbrand explique: «Pendant longtemps, Lausanne a défendu le principe de maintenir deux centrales. Nous avons revu notre position, parce que nous aurions dû à terme investir massivement et car les normes dans ce domaine évoluent. Le regroupement de tous les numéros d’urgence à l’ECA sera un outil fantastique que nous nous réjouissons de rejoindre.»

«Il n’y a pas de guerre des polices entre la PolCant et la police de Lausanne. La collaboration se passe mieux qu’on veut bien le présenter parfois.» Pierre-Antoine Hildbrand, municipal lausannois chargé de la Sécurité

Pour le municipal lausannois, cette collaboration au niveau de la centrale d’appels d’urgence n’augure toutefois pas une tendance à des rapprochements majeurs entre la PolCant et la police de Lausanne. «Je crois fermement à l’importance des polices municipales pour répondre aux besoins du terrain et garantir une marge de manœuvre politique aux communes. La criminalité locale, comme les violences domestiques par exemple, sont des domaines où les compétences des polices communales ont tout leur sens.» Spontanément, il ajoute néanmoins: «Il n’y a pas de guerre des polices entre la PolCant et la police de Lausanne. La collaboration se passe mieux qu’on veut bien le présenter parfois.»

