Fête nationale suisse – Le 1er Août manquera de panache dans le canton Plusieurs communes ont décidé d’annuler les festivités de la mi-été pour éviter les grands rassemblements. D’autres y songent ou inventent une fête différente Cécile Collet

Les feux d’artifice d’Ouchy n’auront pas lieu cette année. Chris Blaser – A

Rangez vésuves, lampions et drapeaux suisses, il n’y aura (presque) pas de fête nationale cette année! C’est ce qu’annonçait par exemple un municipal de Bourg-en-Lavaux en fin du dernier Conseil communal. Un coup de sabre dans la tradition passé presque inaperçu. «Normalement, on a un bateau de la CGN sur lequel on peut être 1000. On ne va pas compter jusqu’à 300 puis renvoyer les autres!» disait Jean-Paul Demierre, avant que le Conseil fédéral n’autorise ce vendredi les manifestations jusqu’à 1000 personnes, laissant aux cantons la décision finale.