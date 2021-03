Toute première fois – Le 21 avril 1977, le jour où le punk a frappé dans «24 heures» C’est via une chronique de voyage sur Rome «par notre envoyé spécial Jean-Charles Abreu» que l’infamie punk fait son apparition dans l’histoire du journal. Francois Barras

S’il fallait une preuve que «24 heures» ne fait rien comme les autres, la voici: le 21 avril 1977, le plus vaudois des grands quotidiens rencontre le plus anglais des adjectifs à… Rome! C’est en effet via une chronique de voyage sur la Ville éternelle «par notre envoyé spécial Jean-Charles Abreu» que l’infamie punk fait son apparition dans l’histoire du journal, qui propose aux lecteurs les plus canailles de tester le Murales, un troquet près de Cinecittà «où l’on mange des hamburgers en écoutant de la musique «punk»!»

L’air de Rome, par notre envoyé spécial Jean-Charles Abreu, dessins Jack Maxwell Afficher plus

Le mot est lâché, quelques mois seulement après son apparition dans la presse populaire londonienne face au succès scandaleux des Sex Pistols – pas les premiers punks mais ceux qui figèrent au mieux l’adjectif dans son acception médiatique: un voyou nihiliste et violent qui crache au propre comme au figuré sur des institutions de la taille de la Couronne britannique. La Suisse de Kurt Furgler pouvait trembler, le chaos était à ses portes et «24 heures» lui ouvrait ses colonnes!

Dès 1975, le fanzine new yorkais «Punk!» précisait le substrat musical du genre. Un retour à la rébellion du rock’n’roll face à l’outrance des stars millionnaires.

L’adjectif fort ancien, signifiant «minable» ou «bon à rien», avait été revitalisé dès les années 60 dans le jargon rock pour qualifier les groupes garage. Dès 1975, le fanzine new yorkais «Punk!» précisait le substrat musical du genre – formats courts, tempos rapides, textes et look provocateurs, virtuosité accessoire, authenticité absolue. Un retour à la rébellion du rock’n’roll face à l’outrance des stars millionnaires. Contre toute attente, c’est ce lexique musical-ci qui accompagnera de nombreuses éclosions du «punk» chez «24 heures». Dès le 27 avril 1977, «le punk étend ses ravages jusque dans nos sages contrées», s’affole le journaliste pour annoncer le concert à Genève, le soir même, des Ramones et des «Talking heards» (sic). Il ne pousse pas le prosélytisme jusqu’à indiquer la salle et l’heure.

Le jeune Michel Caspary sera plus courageux, qui n’hésitera pas à descendre dans les bas-fonds lausannois comme la cave du Lapin Vert pour y chroniquer les premiers groupes du cru (Six Pack, HLM (de Moudon), Stress (l’autre), Eucalyptus Now (!), Discolokauste) ou se fondre dans les 300 personnes de la salle de Vennes devant Yodler Killers. «Le chanteur Alfred Poubelle n’est pas un enfant de chœur», prévient l’actuel directeur du Théâtre du Jorat. En 1980, Michel Caspary se fera pourtant engueuler par un lecteur aussi jeune que lui du nom de Blaise Duc, futur cofondateur de la Dolce Vita, qui lui reproche de bouder le punk de P.I.L. et de ne causer que de Bob Dylan… Cruel métier.

Signe de son succès, le punk sera dès lors employé comme un terme générique pour tout ce qui conteste ou déteint.

Le 1er juin 1977, «L’enquête du jour» met en page 3 la tronche tordue de Johnny Rotten et décrypte le mouvement en se bouchant le nez. L’analyse est fouillée mais n’évite pas l’alarmisme générationnel envers ces jeunes «en rupture attirés par la violence» – le rock l’avait connu, le rap et la techno le connaîtront. Signe de son succès, le punk sera dès lors employé comme un terme générique pour tout ce qui conteste ou déteint: pages mode, locales (Lôzane bouge), faits divers sordides et même un reportage au Salon de l’auto. Le punk avait un futur.