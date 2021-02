Optimisme pour l’édition 2021 – Le 24e Ciné-Festival ne lâche rien Malgré l’annulation de l’édition 2020, les organiseurs veulent y croire et donnent rendez-vous dans les salles de Prilly, Lausanne et Renens. Cécile Lecoultre

L’affiche du 23 e Ciné-Festival, annulé à la veille de son ouverture en novembre dernier. DR

Jean-Daniel Cattaneo garde un souvenir amer du 23e Ciné-Festival en novembre dernier. «Le samedi, le supplément du programme était publié, le lundi, tout était prêt et mardi, jour de l’ouverture, le Conseil fédéral annonçait, à midi, la fermeture des salles.» Avec son fils Fabrice Gevisier (Cine Qua Non), l’organisateur de l’événement cinématographique de l’automne à Prilly, Lausanne et Renens, ne perd pas courage.

Une formule à ne pas changer

Les frais engagés ont été couverts par les aides, la formule surtout, leur semble parfaite. «Pas de plan B, C ou que sais-je! Nous défendons le concept du film vu dans une salle, dans cette convivialité unique et irremplaçable. Mandatés par l’association La Fête du Cinéma, Jean-Daniel Cattaneo et Fabrice Gevisier reconduisent donc une manifestation axée sur la présentation d’avant-premières, de rencontres à la Cinémathèque ou l’ECAL, de Fête des enfants en collaboration avec La lanterne magique, et même d’un Marché du Film… gastronomique.

Soutenir le cinéma en salle

«Nous sommes confiants en nos partenaires historiques. Cette fête est aussi une manière de soutenir les salles en grande difficulté.» Car sur la sortie de crise, tous les exploitants restent dans l’expectative. «Pour le moment, nous attendons les aides promises pour pallier les déficits entraînés par quatre mois de fermeture depuis novembre. Sans elles pour équilibrer les comptes à la fin de l’année, le pire est à craindre car les frais fixes demeurent, charges sociales, loyer, électricité etc. Mais nous gardons le moral pour une réouverture d’ici quelques semaines, on ne lâche rien…»