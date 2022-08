Art choral d’altitude – Le 30e stage Musique Montagne en mode romantique Christophe Gesseney dirige Haydn, et Benjamin Fau sa propre musique, aux Diablerets, à Bulle et Lausanne. Matthieu Chenal

Fidèle au poste et arpenteur infatigable des notes et des alpages, Christophe Gesseney guide en ce moment le 30e stage Musique Montagne aux Diablerets, soit la réunion estivale d’amateurs de chant choral et de randonnée alpine. Avec pour mission de monter deux pièces du répertoire classique, qui seront présentées en concert cette semaine aux Ormonts et en plaine à l’issue de la quinzaine de répétitions et d’excursions.

Le chef de chœur vaudois est assisté depuis plusieurs années par Benjamin Fau. À eux deux, ils se partagent les répétitions et la direction des deux œuvres au programme. Pour cette 30e édition, Christophe Gesseney a demandé à son cadet de composer une œuvre originale, en complément de l’«Harmonie Messe» de Joseph Haydn qu’il va diriger. En prolongement de la toute dernière œuvre achevée par Haydn et qui frappe par ses accents préromantiques, Benjamin Fau a écrit «Soir d’été», pour le chœur du stage Musique Montagne, les solistes Nathalie Gaudefroy, soprano, Eléonore Gagey, Christophe Einhorn, ténor, et Matthias Geissbühler, baryton, et orchestre, sur un texte d’un poète romantique vaudois bien oublié.

Redécouverte d’Henri Durand

«Lorsque Christophe Gesseney m’a sollicité pour composer une œuvre, j’ai longtemps cherché un texte adapté au sein de la littérature suisse, explique le chef et compositeur français. Et j’ai fait la découverte d’Henri Durand, un poète né à Vevey en 1818 et mort prématurément à Lausanne en 1842. Son poème «Que manque-t-il à mon cœur?» écrit à Lausanne en 1838, a tout de suite fait écho à mes propres impressions lors de ma première visite à Lausanne en 2011, sur l’esplanade de Montbenon, alors que je participais pour la première fois en tant que chef assistant au stage Musique Montagne. J’ai précisément été ébloui par cette impression prise au milieu de l’agitation de la foule un soir d’été sur ces vers: «Jamais le ciel, le lac et la montagne/Ont-ils brillé dans un accord si doux?»

«L’orchestre entier se réveille à la fois;

Ses sons, d’accord avec cette nature,

Doux et puissants, accompagnent les voix.

J’aime à t’ouïr, ô musique infinie

Du ciel, de l’âme et de la terre en chœur!

Mais quel accord manque à ton harmonie?…

Et que manque-t-il à mon cœur?» Henri Durand (1818-1842), «Que manque-t-il à mon cœur?»

Si l’exécution de cette nouvelle pièce est rêvée pour la salle Paderewski de Lausanne, les 70 stagiaires, solistes et instrumentistes auront aussi grand plaisir à la présenter auparavant aux Diablerets et à Bulle.

