Votre chroniqueur: Christophe Aumeunier, secrétaire général de la Chambre genevoise immobilière (CGI). DR

Posez vos questions sur votredroitimmo@tdg.ch

Question de Cynthia G. à Genève: «Je suis propriétaire d’un appartement que je loue depuis quelques mois. Selon mes locataires, le frigo et la cuisinière ne fonctionneraient plus correctement. J’ai immédiatement répondu à leur requête en demandant qu’un rendez-vous soit organisé. Mes locataires ne veulent cependant pas me laisser accéder aux locaux loués. Que puis-je faire?»

Durant toute la durée du bail, le bailleur s’engage à céder l’usage d’une chose au locataire moyennant un loyer. Ainsi, le bailleur ne peut pas accéder dans la mesure où le locataire dispose d’un droit à jouir des locaux. Cependant, afin d’exercer son obligation d’entretien, le bailleur doit pouvoir examiner régulièrement les locaux loués. La loi prévoit ainsi que le locataire est tenu d’autoriser le bailleur à inspecter la chose lorsque cet examen est nécessaire à l’entretien du bien loué.



Le droit de visite du bailleur doit être précédé d’un avertissement donné quelques jours auparavant. Le bailleur contacte son locataire suffisamment à l’avance pour convenir ensemble d’une date.



En cas d’urgence, le locataire est tenu de consentir une visite immédiatement. En pratique, un délai de cinq jours est considéré comme un délai d’avertissement raisonnable. Cependant, il peut varier selon le cas d’espèce. Les visites doivent avoir lieu selon les heures consacrées aux affaires, c’est-à-dire durant les jours ouvrables.



Le droit de visite appartient au bailleur ou à ses représentants (régie, concierge ou autre). Le locataire n’est pas tenu d’assister à ces visites et il peut confier ses clés au concierge, par exemple, ou se faire représenter par une personne de confiance.



Le locataire qui refuse à tort l’accès aux locaux au bailleur s’expose à devoir des dommages-intérêts si le bailleur subit un préjudice. Suivant le cas d’espèce et après un avertissement écrit demeuré vain, le locataire risque même la résiliation de son contrat de bail.



Ainsi, dans le cas de notre lecteur et pour autant qu’il prévienne son locataire suffisamment en avance, ce dernier n’est pas légitimé à refuser l’accès à l’appartement.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.