Covid-19 et éducation – Le bain de culture, un bienfait réservé aux écoliers Les mesures sanitaires épargnent les élèves de l’école obligatoire, seuls autorisés à fréquenter les musées et les théâtres. Dès le 1er mars, ce privilège sera étendu aux 16-18 ans. Florence Millioud-Henriques

Oh les veinards! Ils ont 5, 7, 10 ou 15 ans et depuis le début de cette année, ils ont les musées et les salles de spectacle rien que pour eux. Avec des comédiens qui viennent briser l’opacité ambiante à Yverdon ou à Lausanne comme dans une visite très privée au Musée Jenisch à Vevey ou à la Ferme des Tilleuls à Renens. Des expositions dormantes continuent ainsi un peu de leur vie, d’autres, montées depuis plusieurs semaines, la commencent avec ce jeune public. Et c’est pareil pour certaines œuvres théâtrales.

«Même si c’est un peu surréaliste en ce moment, je comprends ceux qui continuent à créer malgré tout, c’est ce qu’on a fait avec «Tout bêtement», glisse Isabelle Renaut, metteuse en scène de ce conte poétique et musical. Les représentations publiques toutes annulées, la compagnie Cantamisù est montée sur scène pour les scolaires.