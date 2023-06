Architecture – Le balcon fait pièce à part Autrefois symbole de pouvoir duquel on pouvait dominer les foules, le balcon fait aujourd’hui partie prenante des appartements. Sa seule présence en augmente la valeur immobilière. Patrizia Rodio

Dès les années 50, le balcon se multiplie dans les nouvelles constructions. KEYSTONE

Le balcon a longtemps eu une fonction d’abord honorifique. C’était un endroit où se montrer, haranguer la foule et faire des discours. On en voit encore le sens aujourd’hui, par exemple en Angleterre lors du récent couronnement de Charles III et la présence de la famille royale au balcon de Buckingham Palace pour saluer la foule. Pas très profonds, tout en longueur, minéraux, les balcons étaient imposants, richement ornés et n’avaient alors pas l’usage qu’on en fait aujourd’hui. Ils étaient plutôt décoratifs et servaient aussi à suspendre des bannières, des drapeaux.