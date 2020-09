Troupe mythique à Lausanne – Le Ballet Béjart dévoile son Plan B Gil Roman a présenté mardi la salle de 110 places nichée dans les locaux du BBL, tout juste rénovés. Natacha Rossel

Des danseurs du Béjart Ballet Lausanne ont exécuté une chorégraphie, mardi, dans le nouvel espace de création et de présentations du BBL, baptisé Plan B. KEYSTONE

Privé de tournées mondiales, le Ballet Béjart fait contre mauvaise fortune bon cœur. Gil Roman, directeur artistique du BBL, a dévoilé mardi le Plan B, une salle de 110 places, modulable, aménagée dans les studios du bâtiment de la compagnie. Le Plan B est la réalisation phare du vaste chantier de rénovation du bâtiment historique du BBL, dont les locaux, vétustes, ont nécessité une cure de jouvence de 5,5 millions, auxquels s’ajoutent le 1,2 million du déménagement provisoire et 1,2 million pour le rachat de l’étage inférieur à la Fondation de Beaulieu. Gil Roman a des rêves plein la tête: «Je veux faire vivre cet outil, inviter tous les Lausannois à venir découvrir le BBL.» À un prix réduit? «Ce sera au chapeau. Bien sûr, nous avons besoin de financement, mais le plus important est que les gens se sentent libres.»

Le Plan B, aménagé dans les studios du bâtiment du BBL, offre 110 places. KEYSTONE

En cette période de pandémie, cette salle offre un espace de création et d’expression pour les interprètes. «Cela nous permet de créer une forme de théâtre en temps de Covid», sourit Jean Ellgass, directeur exécutif. «Nous présenterons des petites formes, des esquisses, mais aussi des ballets entiers, sans l’aspect «spectaculaire», décrit Gil Roman. Le Plan B offrira un espace plus intime, avec davantage de proximité entre le public et les danseurs.» Les aficionados du BBL pourront également s’immerger dans des spectacles de grande envergure, à l’Opéra de Lausanne: «Basso Continuum», nouvelle création de Gil Roman suivie des «7 danses grecques» de Maurice Béjart (2-11 oct.), puis un trio de pièces réunies sous le titre «À la rencontre de Pierre Henry» (27-29 nov.).

Symbolique

Alors que les danseurs du BBL s’apprêtent à retrouver leur public, la Ville de Lausanne vient de renouveler la convention trisannuelle qui la lie à la troupe mythique, soit 5,27 millions de francs annuels. Au moment de parapher le document mardi, le syndic, Grégoire Junod, a souligné l’aspect symbolique de cette signature: «Cela signifie que le Covid ne sera pas là éternellement, qu’il y aura un après.»

Cette subvention permettra-t-elle au BBL de garder la tête hors de l’eau? «Nous vivons une période très difficile, car nous perdons de l’argent dès que nous annulons un spectacle, répond Jean Ellgass, précisant que d’éventuels licenciements ne sont pas à l’ordre du jour. La Ville de Lausanne nous aide énormément, mais nous avons besoin des tournées pour faire l’appoint.» Difficile, pour l’heure, d’articuler des chiffres: «La situation évolue constamment, reprend Jean Ellgass. Il y a un mois, nous perdions les dates de Mézières et de Bologne. Puis l’Opéra de Lausanne nous a invités pour douze représentations. C’est une magnifique opportunité qui nous est offerte.»