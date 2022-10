Football – Le Barça a bu le calice jusqu'à la lie, Porto et Liverpool en 8es Déjà éliminé de la Champions League, le FC Barcelone a en plus été battu sur sa pelouse par le Bayern Munich (0-3), dans le groupe C. Robin Carrel

Sadio Mané a très vite tué le match. AFP

C'était à la limite de l'impensable pour qui a connu le «grand Barça» d'il y a peu. Alors qu'on venait de dépasser la moitié de la première mi-temps au Camp Nou, le FC Barcelone n'avait pas la majorité de la possession de balle à ce moment-là de la rencontre (47% à 53%). Surtout que les Bavarois avaient ouvert le score dès la 10e minute par Mané et que les Espagnols n'avaient finalement pas tant de pression que ça. La victoire de l'Inter Milan sur le Viktoria Plzen (4-0) quelques minutes plus tôt les avaient déjà éliminés de la Champions League cette saison.

La statistique de la possession a logiquement changé ensuite, mais ça a surtout permis aux Allemands de se projeter plus vite vers l'avant, comme sur le 0-2 de Choupo-Moting des la 31e, alors que le Barça, lui, a dû patienter jusqu'à la 39e minute pour tirer enfin au but - envoi bloqué par Choupo-Moting - et n’a cadré aucun envoi de la soirée. Pas de quoi enrayer donc la série bavaroise de 32 matches de suite sans défaite en phase de poules, surtout qu'un penalty sifflé pour Robert Lewandowski a été annulé par la VAR juste avant la pause et que Pavard a marqué le 3e dans le temps additionnel.

Dans la poule A, Liverpool est allé glaner son ticket pour les 8es de finale en s'imposant facilement à l'Ajax Amsterdam (0-3). Salah (42e), Nunez (49e) et Elliott (52e) ont redonné le sourire aux fans des Reds, inquiets pour le parcours des leurs en Premier League. Du côté des Amstellodamois, le plus vieux XI de leur histoire en C1 (27 ans et 295 jours) n'a de loin pas le même rendement que ses jeunes devanciers. Naples a quant à lui fait un grand pas vers la 1re place en disposant facilement des Glasgow Rangers à domicile (3-0), sur un doublé de Simeone (11e et 16e) et une tête d'Ostigard (80e).

Vainqueur quelques heures plus tôt à Bruges (0-4), dans le groupe B, le FC Porto a fêté sa qualification à retardement. Les Portugais ont dû attendre le résultat de la rencontre entre l'Atlético de Madrid et le Bayer Leverkusen pour s'assurer de leur ticket pour les 8es et ils n'ont pas été déçus. Espagnols et Allemands ont fait 2-2 dans une partie endiablée, qui a vu l’Atlético manquer un penalty et frapper la latte à la 97e! Les Belges étaient déjà qualifiés.

Tout reste à faire en revanche dans la poule D. Marseille a perdu à l'Eintracht Francfort (2-1), mais peut encore se qualifier. Tout comme Tottenham et le Sporting Lisbonne, qui se sont neutralisés à Londres (1-1).

