Centre de formation à Lausanne – Le basket suisse lance sa fabrique de professionnels Swiss Basketball et l’École nouvelle de la Suisse romande ont créé le Centre national du basketball suisse (CNBS). L’objectif est de qualifier les équipes helvétiques aux compétitions internationales. Rebecca Garcia

Les treize basketteurs à rejoindre le programme viennent de toute la Suisse, dont Fribourg, Lausanne ou Genève. @dquagliaraphotography

Faute de qualification aux Jeux olympiques ou à la Coupe du monde, le basket suisse entend se ressaisir. C’est pour réaliser de meilleurs résultats que le Centre national du basketball suisse (CNBS) a été créé. «Il n’y a pas de miracle, il faut s’entraîner», affirme Giancarlo Sergi. Le président de Swiss Basketball parle d’un projet lancé il y a désormais quatre années.

Le CNBS est né de la collaboration entre Swiss Basketball et l’École nouvelle de la Suisse romande. Son principe est simple: des jeunes espoirs du basket âgés de 15 à 18 ans vivent, mangent et s’entraînent ensemble pour former un collectif. «Jusqu’à maintenant, les joueurs se retrouvaient en équipe nationale mais ne se connaissaient pas tous», note le président. Sa fédération opère sur le côté sportif, il lui fallait trouver un partenaire capable de nourrir, loger et transporter les basketteurs. L’École nouvelle répond à ces critères. L’établissement lausannois se charge des programmes personnalisés des treize pensionnaires de la saison. «Ils ont été choisis sur des critères sportifs», précise encore Giancarlo Sergi.

Le parquet sur lequel s’entraînent les jeunes élites se situe à Lausanne, au sein du centre mondial de tir à l’arc. DR

Les joueurs s’entraînent deux fois par jour. La session individuelle du matin (6 h 30-8 h 15) est complétée par un entraînement collectif le soir, donné sur un parquet que Swiss Basketball a monté au centre mondial de tir à l’arc. «Nous avons une grosse équipe médicale pour les encadrer», indique le président.

Eux ne payent rien de leur poche, car la Fédération suisse de basketball prend en charge les frais, soit 750 000 CHF par année. Elle dispose pour cela du sponsoring de Tissot et Concordia, mais aussi d’une aide de la part de Swiss Olympic. Cette aide a récemment été revue à la hausse pour les équipes masculines. Les joueurs devraient intégrer le programme pour un cursus de quatre ans. Ils joignent les U16 et U18 dans une logique de long terme. «Bien sûr que les joueurs blessés ne seront pas directement écartés», précise encore Giancarlo Sergi. Quant aux équipes féminines, elles bénéficieront de cet encadrement dès 2023, le temps de débloquer leur budget.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.