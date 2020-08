Vevey – Le bassin du jardin Doret rouvrira dans une semaine La piscine a été fermée pour avoir dépassé les valeurs limites, en chlorate et en bromate, des désinfectants. En cause, la chaleur, la forte fréquentation et les déjections des enfants. Claude Beda

Le bassin du jardin Doret est fermé à la baignade depuis plusieurs jours, des analyses d’eau sont en cours. Chantal Dervey

Le bassin du jardin Doret à Vevey est hors service depuis quelques jours pour des raisons techniques. La teneur de son eau en chlorate et en bromate, des produits de désinfection, dépassait les valeurs limites tolérée par le Canton. En cause, les grosses chaleurs, le rayonnement des UV, la forte fréquentation et très probablement les importantes déjections des enfants.