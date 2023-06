Collision sur le Léman – Le bateau de la CGN était prioritaire même hors de sa route Le Tribunal a condamné le pilote du bateau à moteur qui a percuté le Henry Dunant, presque à l’arrêt, un jour d’épais brouillard. Claude Beda

Le «Henry-Dunant», ici mercredi au large d’Ouchy, mesure plus de 50 mètres de long. Il peut accueillir 550 passagers. PATRICK MARTIN

Dans un épais brouillard, le pilote d’un bateau à moteur avait percuté un bateau de la CGN et plaidait non coupable, considérant que c’était au bateau de la CGN de se détourner. Le Tribunal de Lausanne lui donne tort. Et le condamne pour délit à la loi fédérale sur la navigation intérieure à une peine pécuniaire de 50 jours-amendes à 40 francs, assortie d’un sursis de deux ans. Frais judiciaires de 3500 francs et amende de 400 francs en sus.