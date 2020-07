«Mon premier livre» – Le bâtonnier genevois: «Les exemples du livre sont racistes et sexistes» L’Ordre des avocats de Genève, qui a dénoncé la réédition d’un manuel scolaire, se défend de faire de la censure. Fedele Mendicino

Le bâtonnier genevois Philippe Cottier a cosigné la lettre adressée le 3 juillet à la Commission fédérale contre le racisme. KEYSTONE

Alerté par l'Ordre des avocats de Genève (ODAGE), la Commission fédérale sur le racisme (CFR) se penche sur la réédition d'un manuel scolaire: «Mon premier livre», accusé aujourd’hui de racisme et de sexisme, a permis à des générations d'écoliers vaudois et neuchâtelois de s'initier à la lecture. Exemple pour le moins surprenant: «N comme nègre». Il n’en fallait pas plus pour faire bondir le bâtonnier genevois Philippe Cottier et Sandrine Giroud, présidente de la Commission des droits de l’homme de l’ODAGE.