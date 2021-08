Cully Jazz – Le batteur Alberto Malo en version augmentée En ouvrant le festival de Lavaux avec une création unique vendredi 20 août, le Lausannois s’affirme comme un compositeur électro particulièrement doué. Corinne Jaquiéry

Le batteur lausannois Alberto Malo ouvre le Cully Jazz, version estivale. Vincent Calmel

«La création «M-A-L-O» est une version augmentée d’«Underdog», mon album sorti l’année dernière. C’est un projet particulier, assez sombre, avec en filigrane l’urgence qui m’habitait au temps du confinement, mais ponctué de moments de rédemption.»

Volubile, Alberto Malo, batteur lausannois apprécié des meilleurs, tels Sophie Hunger, Erik Truffaz ou plus lointainement Jacques Higelin, se sent plutôt fébrile à l’idée d’être pour la première fois leader d’une belle constellation musicale en ouverture du Cully Jazz Estival ce vendredi 20 août. Pour ce concert exceptionnel, le rappeur Infinite Livez est la sombre étoile vocale qui entremêle sa voix expressive aux synchronismes subtils du bassiste Antoine Guenot et du pianiste Andrew Audiger. Ils entourent l’artiste lausannois pour une hypnotique partie instrumentale portant le sceau du dark hip-hop et de l’ambient. Revisité en live sous le titre «M-A-L-O», le projet d’origine sera dynamisé par les apparitions éphémères de la rappeuse chanteuse neo soul et R’n’B genevoise Evita Koné, ainsi que par l’artiste hip-hop Dr Koul en lieu et place de la rappeuse britannique NoLay, absente pour des raisons médicales.